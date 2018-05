Ranheim-spiss Michael Karlsen gikk i krigen med Molde-forsvaret, og vant. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Eliteseriens comeback-konger: – Er det krig så må man ta den

RANHEIM (VG) (Ranheim-Molde 3–1) For femte gang på elleve seriekamper kom Ranheim tilbake, og sikret poeng etter å ha ligget under.

Da Molde-spiller Babacar Sarr banket ballen i mål fra tjue meter, var det nok de som tenkte at «nå er hverdagen endelig i ferd med å innhente Ranheim-spillerne».

Men den gang ei.

For etter Sarrs kremmerhus midtveis i første omgang, dreide alt seg om Ranheim. Hjemmelaget ga seg ikke før det stod 3–1 på resultattavla, og med kvalitetsforskjellen på lagene i andre omgang, hadde det ikke vært urettferdig om Ranheim hadde scoret flere mål.

– Første omgang gir jeg blanke i akkurat nå. Nå er jeg bare lykkelig over andreomgangen. Vi maler på og maler på, og og så bryter vi dem ned til slutt, sier Kristoffer Løkberg til VG.

«Comeback-kings»

Mot både Sandefjord (seier), Vålerenga (uavgjort), Rosenborg (uavgjort), Odd (seier), og nå Molde, har trener Svein Maalen og spillerne kommet tilbake og sikret poeng, etter å ha ligget under.

– Jeg sa det etter kampen at vi kanskje må late som det før kampen «at vi ligger under». Men det er nok litt tilfeldig at det har skjedd så mange ganger. Men det handler mye om at moralen og stayerevnen i gruppa er på topp, sier Maalen til VG.

Med seieren over det som før sesongen var å regne som en gullkandidat, har Maalen og kompani sikret seg 23 poeng. Ned til nedrykksplass er det 14 poeng.

– Jeg kikker ikke på tabellen, bare på prestasjoner. Vi har plukket mange poeng til nå, men det er fortsatt 57 å kjempe om. Jeg vet ikke hvor mange poeng vi trenger; det kommer jo an på de andre lagene også, sier Maalen.

Krigsklar

Ranheim-spiss Michael Karlsen, som scoret for første gang siden serieåpningen mot Stabæk, tidlig i april, måtte bryne seg på tre Molde-stoppere, før han fikk æren av å punktere kampen kvarteret før slutt.

– Det var den tøffeste kampen jeg har spilt hittil i år. Jeg liker å krige, men jeg ønsker å spille litt mer langs bakken. Men er det krig, så må man ta den, sier Karlsen til VG.

Med en luke på fire poeng ned til 4. plasserte Sarpsborg 08, er Ranheim sikret topp 3–plass - minst - også etter neste runde.

– Vi tar ikke av. Folk sier at det er farlig å vinne, men vi tar med oss selvtillit inn til hver kamp. Det kjennetegner laget, at vi er sterke mentalt og nullstiller før hver eneste kamp. Det er så sterk moral i laget; jeg blir imponert hver dag, sier spissen.

Kikker ikke på tabellen

Heller ikke Løkberg har startet finregningen.

– Jeg vet ikke hvordan man regner på det, men jeg har ikke sett et lag som har berget plassen i mai. Vi skal jo spille helt til lille julaften nesten, så plassen er ikke trygg enda, sier Løkberg.

Med seieren - den tredje på rad - ligger Ranheim poenget bak «storebror» Rosenborg, men Maalen og spillerne er opptatt av å holde seg på jorda.

– Vi må ta et par sesonger i Eliteserien først med stabil poengfangst før vi er noe annet enn utfordrer, sier Maalen.

– Jeg vet ikke om dette gror inn i evigheten, men det er ingen som kan ta fra oss poengene vi har tatt til nå. De som sier at det er farlig å gjøre det bra og vinne fotballkamper, de har ikke tapt nok, for det er det som gir oss selvtillit, sier Løkberg.

– Er det en svakhet eller en styrke for norsk fotball at et nyopprykket lag som Ranheim hevder seg så høyt i Eliteserien?

– Jeg skal ikke begynne å snakke om det nå. Ranheim viser seg som god nok for de poengene de vinner. Det er helt klart, sier Molde-trener Ole Gunnar Solskjær til VG.