Joshua King: – Jeg fortjener mer respekt

SANDVIKA (VG) – Nå må jeg passe på hva jeg sier, sier Joshua King (26) og tenker seg om i noen sekunder.

Kroppsspråket tilsier at han har mye frustrasjon inni seg, og sånn har Norges største stjerne ofte fremstått foran mediene den siste uken.

Først snakket han åpenhjertig om at han var misfornøyd med rollen i Bournemouth . Så kritiserte han norske medier fordi han mener saken ble fremstilt feil . Deretter ble han «veldig sur», som han sier selv, over å bli benket mot Island . Og så svarte han på tiltale med både mål og assist på et drøyt kvarter.

– Jeg synes at jeg fortjener litt mer respekt, men det er ikke noe jeg leter etter. Jeg går ikke rundt og leter etter respekt fra mediene. Om dere skriver ti negative saker om meg på ti dager, så sover jeg like godt, sier King til VG.

– Synes du at du er mer respektert i England enn i Norge?

– Jeg synes at man i Norge fokuserer på ting som ikke er like viktig, unødvendige ting som man ikke trenger å ta opp i mediene. I England handler det mest om fotball. Jeg er ikke så stor i England, så jeg får kanskje ikke like mye oppmerksomhet der som her i Norge. Jeg er jo kanskje det største navnet på landslaget nå, sier Bournemouth-spissen.

– Hver gang jeg kommer på samling, må jeg svare for meg

Han har scoret 30 mål på 100 kamper siden overgangen til Premier League -klubben i 2015, men føler ikke at han får den anerkjennelsen han fortjener når han kommer hjem til Norge, der han har levert 11 mål på 32 landskamper.

– Hvordan synes du at du blir tatt imot her i Norge?

– Helt ærlig, jeg bryr meg ikke, sier King og fnyser.

– Men det er tydelig at du føler en viss frustrasjon?

– Jeg skal ikke klage på at jeg ikke får den respekten jeg fortjener … Men jeg føler at jeg må svare for meg ganske ofte. Hver gang jeg kommer på samling, så må jeg svare for meg av en eller annen grunn. Jeg vet hvordan Norge er, og har vært på landslaget siden jeg var 20-21, så jeg vet at aviser bare skriver for å få «likes» og flere lesere. Jeg kan ikke styre mediene. Men i mitt hode vet jeg hvor god jeg er, og jeg vet at jeg kan nå enda høyere.

King sier han er lei av at norske medier, helt siden han debuterte i 2012, stadig vekk stiller spørsmål ved om han burde starte for Norge. «Man kan bare legge den død», mener han.

– Jeg kommer alltid til å forvente at jeg starter så lenge jeg presterer i klubblaget mitt.

– Hva mener du er feil med synet man har på deg i Norge?

– Men hva er synet dere har på meg? At jeg er en frittalende fotballspiller fra Romsås som har nådd ganske langt og motbevist masse mennesker? Jeg vet ikke hvilket syn folk har på meg. Når jeg går på gaten og jeg ser unge barn, er det mange som kommer til meg. Jeg foretrekker det fremfor å tenke på hva avisene har å skrive om meg. Hvis jeg hadde puttet energi i det og brydd meg mye om hva andre sier, så hadde jeg slitt mentalt.

– Så lenge han ikke lar det gå ut over gruppen

Landslagssjef Lars Lagerbäck ser ingen problemer ved at King luftet sin misnøye med å starte på benken mot Island.

– Får han et spørsmål om det, har jeg ingenting imot at han snakker om at han er sur og skuffet. Det synes jeg han skal få gjøre. Så lenge han ikke lar det gå ut over gruppen, sier Lagerbäck til VG.

– Og det synes du ikke det gjør?

– Jeg kan ikke si at jeg leser 100 prosent av alt som sies, men jeg synes han var veldig bra før kampen, han gikk rundt og pushet spillerne og sånt. Internt har jeg ikke sett noe som tyder på at han er et irritasjonsmoment på den måten, i hvert fall.

Så gjenstår det å se om svensken velger å sette Premier League-stjernen sin på benken igjen når Norge tar imot Panama på Ullevaal stadion onsdag kveld.