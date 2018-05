STORSCORER: Mads Reginiussen har scoret seks på seks seriekamper så langt i Eliteserien. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Reginiussen frykter målprat kan gi måltørke

Erik Eikebrokk

Publisert: 14.05.18 07:46

RANHEIM (VG) To nye mål av Ranheims Mads Reginiussen (30) løftet Ranheim til 4. plass, og han selv inn blant de fire beste målscorerne i eliteserien.

Nå er han oppe i seks ligamål. Midtbanespillerens drømmesesong fortsatte mot tabellnabo Odds ballklubb, og løftet klubben fra 6. plass til 4. plass i denne runden.

Mot Odd var Reginiussen avgjørende for at Ranheim endelig vant en kamp igjen , etter å ha spilt tre seriekamper uten seier. Timingen i løpet og avslutningen etter Erik Tønnes innlegg, var en toppscorer verdig. Så hvor mange mål satser han på i 2018?

– Jeg har for vane å starte ganske bra og score mye mål, og så har jeg gått ut i media og sagt at jeg skal ha tosifret antall mål. Da har det pleid å ryke fullstendig med måltørke i fem måneder etterpå, sier Reginiussen.

– Så det nekter jeg å svare på.

– Har du satt deg noe mål da?

– Nei, jeg har faktisk ikke det. Det er over all forventning å score seks mål frem til nå. Jeg hadde ikke drømt om det på forhånd. Men det henger jo sammen med laget. Hvem skulle trodd at vi kom til å gjøre det så bra som vi har gjort til nå? spør Ranheim-kapteinen retorisk.

Se alle kampene i Eliteserien direkte på Eurosport Player

– Fantastisk posisjon

Men antall mål vil han altså ikke snakke om:

– Jeg kan bare ikke snakke om det. Jeg har sagt det to ganger før, og de sesongene har det gått veldig lang tid etterpå før jeg har scoret igjen. Så det må jeg bare slutte å snakke om.

Med 3-1-seieren over Odds ballklubb, og der Øyvind Storflor og Reginiussen scoret ett mål hver på fire magiske Ranheim-minutter, har de nyopprykkede amatørene fra fjæra tolv poeng ned til direkte nedrykksplass.

– Vi er i en fantastisk posisjon der vi kan nyte det, slippe ned skuldrene og spille bra fotball – for det er ingen som plager oss med spørsmål om nedrykk, sier Reginiussen.

- Lang sesong

– Det kommer nok tøffere perioder, og tøffere kamper. Slitasje på en liten tropp kommer nok til å spille inn utover høsten. Det er viktig at vi har fått en såpass god start, fordi det kan gi oss noe å tære på.

– Men tilbake til antall mål, er du overtroisk eller?

Daglig leder i Ranheim Frank Lidahl mener Reginiussen har vært så god at det er på tide at landslagstrener Lars Lagerbäck kommer til Ranheimsfjæra for å ta en titt på finnmarkingen.

– Ja, hvorfor ikke? Hvis Anders Trondsen og Anders Konradsen (Rosenborg-spillere, journ. anm.) er med i troppen, så må jo Reginiussen også være en kandidat, sier Lidahl til VG.

Også Dag Eiliv Fagermo lot seg imponere over Ranheims toppscorerkandidat.

– Reginiussen imponerte meg, og høyrebacken (Aslan Fonn Witry, journ. anm.), sier Odd-treneren.