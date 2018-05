APPLAUS: Kanskje kan John Terry og Aston Villa juble for Premier League-spill neste sesong. Foto: ANDREW COULDRIDGE / REUTERS

Terry ønsker Premier League-retur: – Hvis vi rykker opp, blir jeg

Publisert: 15.05.18 06:52

Om alt går Aston Villas vei de neste to kampene, kommer klubben til å gjøre Premier League-comeback neste sesong. Da blir det også et PL-gjensyn for John Terry.

• Her er tirsdagens oddstips

37-åringen lot seg overtale av Steve Bruce til å bli med Championship-klubben etter at midtstopperkjempens tid var omme i Chelsea i 2017, og da så de aller fleste for seg at han hadde spilt sin siste kamp på det øverste nivået i England.

Slik blir det kanskje ikke.

Aston Villa kjempet seg til en 4. plass i denne sesongens Championship, og med en storspillende Terry ble Middlesbrough slått 1–0 på bortebane i den første av to playoff-semifinaler.

Få med deg de ferskeste oddstipsene på Tipster!

Allerede før den kampen uttalte stopperkjempen følgende:

– Jeg håper dette ikke er slutten. Hvis vi rykker opp, blir jeg, og forhåpentligvis kan jeg spille et par år til i Premier League, sier han til klubbens hjemmeside .

Tidligere har han hintet om at han kunne komme til å legge fotballskoene på hyllen i sommer, men kanskje fortsetter han fotballkarrieren litt til. Først må laget holde unna mot Middlesbrough og så venter potensielt en playoff-finale mot Fulham den 26. mai.

– Det er bare rettferdig at hvis vi rykker opp, som gruppen har tro på, så blir jeg med. Det er også i kontrakten min når jeg runder et vist antall kamper, sier Terry.

Han forklarer at han måtte kjempe om spillergruppens og fansens bekreftelse da han ankom i 2017 , og berømmer manager Steve Bruce for å tørre å satse på en da 36-åring som kunne virke å være på slutten av karrieren.

Selv er Bruce full av lovord om sin elev, og forklarer at det ikke bare er sportslige grunner til at den rutinerte stopperen ble hentet.

– Du ser han på banen, han er briljant, men det er ikke bare på banen jeg trenger ham. Signeringen var vital for å ordne opp i garderoben, som hadde hatt en giftig atmosfære i flere år, sier Bruce ifølge The Telegraph etter 1–0-seieren over Middlesbrough.

– Måten han tar vare på seg selv, måten han forbereder seg. Det er greit nok å høre en manager si ting, men å høre det fra en toppspiller ... sier Bruce med referanse til hvordan Terry har hjulpet de mindre rutinerte spillerne i garderoben.

VGs tips: Aston Villa-seier

Aston Villa har fordelen etter å ha vunnet den første av disse to Championship-playoffkampene med 1–0. Men ettersom bortemål ikke teller dobbelt i disse semifinalene var det ikke helt krise for Middlesbrough.

Men klart er at Middlesbrough må være langt mer giftig i avslutningene enn det de var på lørdag da bare to av 14 avslutninger traff innenfor målrammen.

Aston Villa har kun tapt én av ti siste hjemmekamper (7–2–1). Mens Middlesbrough bare har vunnet to av ni siste bortematcher (2–4–3).

Det siste lover ikke helt bra for bortelaget, og prøver oss på et hjemmespill til 2,15 i odds. Spillstopp er kl. 20.40 og Viasport 3 viser kampen.