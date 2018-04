Salah-kampanje mot narkotika går viralt

Publisert: 07.04.18 09:16

Mohamed Salah (25) hjelper ikke bare Liverpool med å score mål. Han øker også bevisstheten rundt narkotika i hjemlandet.

For fjerde gang er den egyptiske Liverpool-vingen en del av kampanjen «Si nei til narkotika», som er i regi av den egyptiske regjering. Kampanjen oppfordrer egyptisk ungdom til å holde seg unna narkotiske stoffer.

Å få med Salah, Premier League -toppscorer og landets største fotballstjerne, har gitt effekt.

Egypt Today skriver at videoen ble sett av over fem millioner mennesker på Facebook i løpet av de første 72 timene, og at over åtte millioner har sett videoen på sosiale medier.

Det har også gitt ekstra trafikk til landets hjelpetelefon for de som sliter med narkotikaproblemer.

Minister Ghada Waly avslører overfor magasinet at antall telefonsamtaler til hjelpetelefonen gikk opp med 400 prosent på tre dager - og det sammenlignet med hele mars.

Sliter du med narkotika - helsetelefonen i Norge har nr. 02401.

VGs tips: Firmino scorer

Om Salah spiller i byderbyet mot Everton er noe usikker. Han måtte ut med skade i Champions League-oppgjøret mot Manchester City, men ga selv tommel opp på vei ut av sykehuset torsdag.

Så er det et spørsmål om manager Jürgen Klopp ønsker å risikere sin juvel før returoppgjøret mot Manchester City førstkommende tirsdag. Også Emre Can (m) kjemper for å komme tilbake fra skade.

Liverpool har uansett nok skyts å komme med, og blant andre er Roberto Firmino ventet å starte. Han ble tatt av mot City, men virker svært spillesugen. Med 14 mål er han klubbens nummer to på toppscorerlisten i ligaen, og vi tror at han, som har scoret jevnt og trutt i hele sesongen, tegner seg på scoringlisten nok en gang.

Det gir 2,75 i odds , og spillstopp er 13.25. Kampen kan du se på TV 2 Sport Premium.

