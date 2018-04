ORDNUNG MUSS SEIN: Robert Lewandowski viser resultatet i kampen mellom Bayern München og Sevilla. Foto: ANDREAS GEBERT / DPA

Bayerns CL-dominans fortsetter - avansementet aldri truet

Publisert: 11.04.18 22:39 Oppdatert: 11.04.18 23:28

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-04-11T20:39:42Z

(Bayern München - Sevilla 0 - 0) For femte gang på seks år er Bayern München blant de fire siste i Champions League. Og superveteranen Jupp Heynckes (72) ledet dem til semifinalen på første forsøk siden comebacket.

Det skulle bare bli en transportetappe - Bayern München ledet 2–1 fra oppgjøret i Spania og Sevilla trengte to scoringer for å kunne true avansementet. Etter hvert ble det en oppvisning i tysk orden og effektivitet.

Bayern-fansen fikk uansett nok å juble for - de feiret høylytt hver gang en Juventus-scoring mot Real Madrid ble annonsert over høyttaleranlegget. De virket langt mer opptatte av hva som skjedde i den spanske hovedstaden enn det som foregikk foran deres egne øyne.

Og selv om Sevilla var farlig frempå ved et par anledninger, blant annet med Correas heading i tverrliggeren etter en times spill, var tyskernes avansement aldri virkelig truet.

Spanjolene var alltid på en armlengdes avstand - bortsett fra da nevnte Correa høvlet ned Javi Martínez og fikk rødt kort i kampens sluttminutter.

Les fullstendig referat i vår dekning på VG Live!

Dermed fører Jupp Heynckes den tyske storklubben til semifinalen på første forsøk etter han kom tilbake fra pensjonisttilværelsen i høst - hans første trenerjobb siden han ledet nettopp Bayern til «the treble» i 2013.

– 0–0 er et riktig resultat. Vi kan ikke alltid spille briljant fotball, noen ganger må vi spille på resultat, forklarer den tyske suksesstreneren til Viasat etter kampen.

Og tyskerne er tilbake blant de fire siste for femte gang på de siste seks sesonger - kun avbrutt av en glipp mot Real Madrid i kvartfinalen i fjor. Kun de suverene spanjolene har en bedre rekke i denne perioden.

For Sevilla var aldri i nærheten av å kopiere bragden på Old Trafford i åttedelsfinalen. Og Bayern München er nok mer enn fornøyde med at dette ble en såpass forglemmelig kamp.