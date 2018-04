ANGREPSSPILLER: Rafik Zekhnini. Foto: Paul White / TT / NTB Scanpix

Zekhnini klar for Rosenborg - jakter Hovland

Publisert: 04.04.18 14:56 Oppdatert: 04.04.18 15:43

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-04-04T12:56:42Z

Rosenborg og Fiorentina er enige om en leieavtale for den 20 år gamle tidligere Odd-spilleren.

Det melder den italienske Serie A-klubben på sine hjemmesider .

– Rafik Zekhnini blir Rosenborg-spiller frem til 30. juni 2018, er budskapet til Fiorentina, uten at Rosenborg har lagt ut noe på sine hjemmesider enn så lenge.

VG har heller ikke lyktes med å få en kommentar fra Rosenborg, som også skal være interessert i å hente tidligere Molde-kaptein Even Hovland fra Sogndal, ifølge Eurosport .

Det stemmer overens med opplysninger VG også sitter med onsdag, for øvrig overgangsmarkedets siste dag.

Se alle kampene i Eliteserien direkte på Eurosport Player (redaksjonelt samarbeid).

Men tilbake til Zekhnini: den nå 20 år gamle vingen fikk sitt Odd-gjennombrudd i 2015, og gjorde seg for alvor bemerket i 2016-sesongen.

I 2015 viste han høy klasse da Odd møtte Borussia Dortmund i Europa , og i det påfølgende året nettet han fem ganger på 22 ligakamper.

Trener Dag-Eilev Fagermo mente unggutten hadde større potensiale enn Martin Ødegaard , og flere europeiske storklubber fikk øynene opp for den dribleglade kantspilleren.

Valget falt til slutt på italienske Fiorentina, som kjøpte Zekhnini i mai 2017. Der fikk han sin debut i 0–3-tapet for Inter den 20. august 2017, men de ni minuttene han fikk da, er også de eneste han har fått for A-laget til det lillakledde Firenze-laget.

Nå er det tilbake til norsk fotball, i hvert fall enn så lenge. Frem til 30. juni er han Rosenborgs, og på den tid står elleve seriekamper på kalenderen til trønderne.

Der er han ventet å konkurrere om en av vingplassene, formodentlig den venstre. For ikke lenge siden ble det klart at Samuel Adegbenro er ute i flere uker.

Rosenborg har to poeng på tre kamper og ligger på en 12. plass i Eliteserien etter tre spilte runder. To av de fire lagene bak har for øvrig én kamp mindre spilt.

Denne artikkelen handler om Eliteserien

Rosenberg

ACF Fiorentina