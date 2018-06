Kroatia straffet klønete Nigeria

(Nigeria-Kroatia 0–2) Selvmål og en klønete straffesituasjon ga Kroatia en god VM-åpning lørdag kveld - nesten uten å avfyre et eneste skudd på mål.

Ett straffespark og én tam avslutning idet kampen i praksis var avgjort: Det var de eneste skuddene Kroatia hostet opp i løpet av 94 spilleminutter mot Nigeria .

Likevel holdt det til tre poeng, og en god VM-åpning, etter at Argentina avga poeng mot Island tidligere på dagen.

Det sto allerede 1–0 da Luka Modric punkterte oppgjøret midtveis i andreomgangen:

Tidligere Haugesund-stopper William Troost-Ekong holdt begge hendene sine rundt Mario Mandzukic på en kroatisk corner.

Det fikk kveldens dommer med seg. Han blåste straffespark, mens Egil «Drillo» Olsen gned seg i øynene i kommentatorboksen til NRK:

– Det ville være utrolig! Det pleier å være hands, for det er de mye kjappere for å blåse for, utbrøt han.

Holding i feltet har lenge vært irritert den tidligere landslagssjefen. Etter å ha sett reprisen av lørdagens situasjon, er ikke «Drillo» i tvil om at dommeren gjorde rett:

– Det er et soleklart straffespark, men det verste er at det ikke alltid blir blåst. Men det er veldig bra at det blir blåst, sa NRK-eksperten.

Avgjørelsen betyr også at det har blitt blåst straffespark i fem VM-kamper på rad de siste to dagene.

Skuffet ekspert

Kroatia imponerte likevel ikke voldsomt mot Nigeria.

Den første halvtimen var i det hele tatt en rolig affære, før det omsider løsnet idet Luka Modric slo et hjørnespark inn foran mål. Der ventet Mario Mandzukic, som stupheadet ballen i bena på nigerianske Oghenekaro Etebo – og så i mål.

BØRS KROATIA - NIGERIA KROATIA (4–2–3–1):

Danijel Subasic - 5

Sime Vrsaljko - 4

Dejan Lovren - 5

Domagoj Vida - 5

Ivan Strinic - 5

Luka Modric - 6 (BB)

Ivan Rakitic − 5

Ante Rebic - 4

Andrej Kramaric - 5

Ivan Perisic - 5

Mario Mandzukic - 4 Innbyttere:

Marcelo Brozovic - 5 Totalt: 53 NIGERIA (4–2–3–1):

Francis Uzoho - 5

Brian Iwodu - 4

William Troost-Ekong - 4

Leon Balogun - 4

Shehu Abdullahi - 5

Wilfried Ndidi - 4

Oghenekaro Etebo - 4

Victor Moses - 4

John Obi Mikel - 5

Alex Iwobi - 5

Odion Ighalo - 3 Totalt: 47 Sjanser: 3 − 0 Terningkast på kampen: 2 Dommervurdering: Sandro Ricci - 5. Lettdømt kamp, men er nok litt for fløyteglad og ødelegger flyten. Vurdert av Marius Guttormsen og Jens Friberg

Selvmål og 0–1 var et faktum på Kaliningrad Stadion.

– Vi har sett en temposvak førsteomgang, med et Kroatia-lag som har vært hakket bedre enn Nigeria, oppsummerte NRK-ekspert Egil «Drillo» Olsen idet dommeren indikerte for pause.

Han var skuffet over det han hadde sett så langt i kampen.

Stort bedre var det ikke etter pause. Nigeria noterte seg for én fattig avslutning - en enkel stuss - mot Kroatias mål.

– Det er fristende å spørre hvem som skal følge Kroatia til åttedelsfinale i VM. Det er veldig vanskelig å se at Kroatia ikke blir å finne der, oppsummerer Egil «Drillo» Olsen.

Nigeria brukte 59 minutter på å få sin første avslutning på mål mot Kroatia.

– Det er et skuffende resultat og en skuffende prestasjon. Vi hadde bare én avslutning på mål, og det var en enkel heading. Jeg forventer ikke å vinne VM med denne unge troppen, men vi kan forbedre oss, sier tidligere Nigeria-spiller Peter Odemwingie til BBC.

