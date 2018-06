Brasil sikret gruppeseieren og møter Mexico – Sveits møter Sverige

Publisert: 27.06.18 21:53 Oppdatert: 27.06.18 23:09

FOTBALL 2018-06-27T19:53:51Z

(Serbia – Brasil 0–2, Sveits–Costa Rica 2–2) Serbia skapte nok til å få med seg poeng, men Paulinho (29) og Thiago Silva (33) scoret målene da Brasil sikret gruppeseieren og nå venter Mexico i åttedelsfinalen. Gruppetoer Sveits skal møte Sverige.

Oppgjøret mellom Serbia og Brasil i Moskva sto lenge og tippet på stillingen 1–0 til brasilianerne og Aleksandar Mitrovic hadde et par gigantmuligheter til å utligne.

Noen timer etter at Tyskland røk ut på dramatisk vis, sikret likevel Brasil seg avansement fra gruppespillet – slik de nå har gjort 13 ganger på rad fra 1970 og frem til i dag.

VGs fotballkommentator skriver om Neymar:

For seieren ble til slutt komfortabel. Brasilianerne fikk corner og Neymars innlegg ble stanget i nettet av kaptein Thiago Silva ved første stolpe. Da var kampen inne i sitt 68. minutt.

Serberne brukte tydeligvis sine siste krefter på å protesterte på duellen mellom Mitrovic og Miranda i forkant av scoringen, men dommeren lot det passere–noe som så ut til å være en klok avgjørelse.

VG-BØRSEN: SERBIA-BRASIL Serbia (4-2-3-1) : Vladimir Stojkovic – 6

Antonio Rukavina – 5

Nikola Milenkovic – 5

Milos Veljkovic -5

Aleksandar Kolarov – 4

Sergej Milinkovic-Savic – 4

Nemanja Matic – 4

Dusan Tadic – 5

Adem Ljajic – 4

Filip Kostic – 5

Aleksandar Mitrovic – 5 Sum 11 mann : 52 Brasil (4-2-3-1): Alisson – 5

Fagner – 6

Thiago Silva – 7

Miranda – 6

Filipe Luís – 6

Casemiro – 5

Paulinho – 6

Willian – 4

Philippe Coutinho – 7

Neymar – 8 (banens beste)

Gabriel Jesus – 6 Sum 11 mann : 66 Terningkast på kampen: 4 Dommer: Alireza Faghani, Iran – 6 poeng. Ingen vanskelig kamp å dømme, og gjør sakene sine greit. Vurdert av Marius Guttormsen

Paulinho hadde allerede sendt sambatrøyene i føringen i første omgang, etter en lekker målgivende pasning fra Barcelona-kollega Philippe Coutinho. Etter 2–0-målet så serberne ut til å gi opp drømmen om avansement og Brasil kunne leke seg inn til sin andre seier i gruppespillet.

Med syv poeng totalt ble det gruppeseier foran Sveits. Nå skal Brasil møte Mexico, mens Sveits altså blir Sveriges motstander i de kommende åttedelsfinalene.

Det eneste skåret i gleden var at venstrebacken Marcelo fikk en smell og er usikker til utslagsrundene.

Sveits med full kontroll

Sveits' avansement var imidlertid aldri i fare, selv om forsiktige sveitsere var nær ved å sette seg selv i trøbbel mot Costa Rica innledningsvis. Men da Blerim Dzemaili sendte Sveits opp i føringen like før Brasil tok ledelsen mot Serbia, var alt klappet og klart for sveitsisk avansement.

VG-BØRSEN: SVEITS – COSTA RICA SVEITS (4-2-3-1): Yann Sommer – 7 (Banens beste)

Stephan Lichtsteiner – 4

Fabian Schär – 3

Manuel Akanji – 5

Ricardo Rodríguez – 5

Valon Behrami – 4

Granit Xhaka – 5

Xherdan Shaqiri – 6

Blerim Dzemaili – 5

Breel Embolo – 6 Mario Gavranovic – 3 Innbytter(e): Denis Zakaria – 5 Sum 11 mann: 54 COSTA RICA (5-4-1): Keylor Navas – 5

Cristian Gamboa – 5

Johnny Acosta – 4

Giancarlo González – 4

Kendall Waston – 6

Bryan Oviedo–5

Joel Campbell – 6

Celso Borges – 5

David Guzmán – 4

Bryan Ruiz – 5

Daniel Colindres – 6 Sum 11 mann: 55 Sjanser: 3–6

Terningkast på kampen: 3

Dommer: Clément Turpin – 5 poeng. Gjorde en helt OK figur, selv om inntrykket ble noe ødelagt av kaoset og den feilaktige straffen Costa Rica fikk på tampen. Vurdert av Yngve Gjerde

Costa Rica var allerede ute av VM og spilte uten press, etter pause scoret de sitt første mål for mesterskapet–og sørget samtidig for at samtlige 32 lag i VM har scoret mål.

Like før slutt tok Sveits ledelsen igjen, da Josip Drmic avsluttet et flott angrep med en kontant bredsideavslutning. Costa Rica ble tildelt straffespark like etter, men etter VAR-gjennomgang ble avgjørelsen omgjort grunnet offside, før de like etter ble tildelt en ny straffe – som ble stående.

Bryan Ruiz scoret 2–2 og det ble sluttresultatet i denne til slutt betydningsløse kampen, men kaptein Stephan Lichtsteiner og Fabian Schär fikk begge gult kort – og må stå over åttedelsfinalen mot Sverige.

PS ! Brasils kamp mot Mexico går mandag 2. juli. Dagen etter spiller Sverige mot Sveits.