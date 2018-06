Uruguays stjerneduo sendte Ronaldo hodestups ut av VM

Publisert: 30.06.18 21:55 Oppdatert: 30.06.18 22:35

FOTBALL 2018-06-30T19:55:26Z

(Uruguay - Portugal 2–1) Cristiano Ronaldo (33) har vunnet omtrent alt som fotballspiller - med ett unntak. Men heller ikke denne gangen går han til topps i et VM. Den drømmen ble knust av Luis Suárez (31) og Edinson Cavani (31).

Det har vært knyttet enorme forventninger til Ronaldo helt siden han entret den aller største fotballscenen i Tyskland-VM i 2006. Men for 12 år siden ble det stopp mot Frankrike i semifinalen og siden har det kun gått nedover.

For fire år senere, i Sør-Afrika i 2010, ble det tap for Spania i åttedelsfinalen. I 2014 var Portugal ute allerede i gruppespillet.

Også i år ble det en tidlig exit for kaptein Ronaldo & Co. etter at Uruguays Edinson Cavani scoret to ganger og avgjorde Russland-VMs andre åttedelsfinale.

Siste VM?

Og igjen blir Ronaldo stående uten scoring i en utslagskamp i VM. Ifølge statistikktjenesten Opta har Ronaldo seks slike kamper, 25 skudd, men ingen nettkjenning.

Og hvem vet, kanskje blir det ingen senere anledning. 33-åringen kan ha spilt sin siste VM-kamp. Det som i hvert fall er sikkert er at Ronaldo nå, i likhet med en annen stor stjerne i Lionel Messi, må se resten av mesterskapet fra sofakroken.

Det kan han ene og alene skylde en målfarlig duo for.

BØRS: Uruguay - Portugal URUGUAY (4–4–2):

Fernando Muslera - 5

Martín Cáceres - 5

Diego Godín - 7

José María Giménez - 6

Diego Laxalt - 5

Nahitan Nandez - 5

Lucas Torreira - 5

Rodrigo Bentancur - 6

Matías Vecino - 5

Luis Suárez - 6

Édinson Cavani - 8, banens beste INNBYTTERE: Sum totalt 11 mann: 63 PORTUGAL (4–4–2):

Rui Patricio - 4

Ricardo Pereira - 4

Pepe - 6

José Fonte - 5

Raphael Guerreiro - 5

Bernardo Silva - 6

William Carvalho - 5

Adrien Silva - 5

João Mário - 6

Goncalo Guedes - 5

Cristiano Ronaldo - 5 INNBYTTERE: Sum totalt 11 mann: 56 Sjanser: 3–4 Kampvurdering: 4 Dommer: Cesar Ramos - 8. Har stålkontroll på kampen, bruker fordelsparagrafen veldig godt og lar seg ikke lure av spillere som kaster seg. Vurdert av Jonas Wikborg og Yngve Gjerde

Lagkamerater i ti år

For Luis Suárez og Edinson Cavani var Portugal-forsvarets store mareritt på Fisht Stadion i Sotsji lørdag kveld. Det er heller ikke tilfeldig.

«Vi har kjent hverandre i lang tid og spilt sammen i over ti år på landslaget. Vi kjemper for samme land og samme lag. Vi prøver å hjelpe hverandre så mye som mulig. Vi har ingen personlige mål, men heller at landslaget skal gå så langt som mulig», sa Suarez om sin relasjon til nettopp Cavani under en pressekonferanse i VM.

Og etter syv minutter i åttedelsfinalen mot portugiserne så det ut som de hadde spilt sammen hele livet.

«Verdens lengste veggspill»

Cavani mottok ballen ute ved den ene sidelinjen godt inne på Portugals halvdel. Han tittet opp og slo ballen hele veien på andre siden med adresse Suárez. Fra den ene sidelinjen til den andre er det 68 meter. Pasningen fra Cavani ble målt til 53…

Men det var ikke over med det. Suárez mottok ballen ute til venstre og la til rette for innlegg. På samme tid hadde Cavani startet å løpe de 20 meterne han måtte for å være godt posisjonert i boksen. Da Suarez’ innlegg skulle ekspederes i mål, så var selvfølgelig Cavani på plass.

«Verdens lengste veggspill», ble det kalt - med lykkelig Uruguay-utfall. For Cavani var nådeløs inne i boksen og stanget ballen knallhardt i korthjørnet.

Forsvarte seg godt

Resten av omgangen la Uruguay seg relativt dypt på egen halvdel uten at det ble ordentlig farlig inne i egen boks. Portugisernes gjennombruddspasninger var for upresise.

Da de først valgte å slå inn var det i realiteten kun Cristiano Ronaldo som kunne hamle opp med José María Giménez og Diego Godín - uten at stjernespilleren klarte det noen av gangene.

Pepe utlignet

Etter hvilen var det Portugal som dominerte og fikk uttelling allerede ti minutter etter garderobepraten var over.

En kort cornervariant endte midt på hodet til en upresset Pepe. Midtstopperen lot seg ikke be to ganger og nikket kontant inn utligningen.

Cavani avgjorde

Men etter en drøy time skulle avgjørelsen falle. Uruguay-keeper Fernando Muslera slo ut fra 16-meteren. Pepe steg til værs og klarerte feil vei - rett i beina på Rodrigo Betancur. Han spilte videre til Cavani, som på sin førsteberøring skrudde ballen nydelig i lengste hjørne.

Litt senere måtte Cavani av banen. Ifølge ESPN-journalist Mark Ogden , har Uruguay-helten fortalt uruguyansk TV at han har fått en skade i hamstringen (baksiden av låret). Det er dårlig nytt når laget skal forsøke å beseire Frankrike allerede fredag 6. juli.

Selv om Portugal forsøkte seg på en sluttspurt etter Cavani-byttet ville det seg ikke for hverken Ronaldo eller resten av laget foran mål. Dermed blir det nok en tidlig VM-hjemreise for det portugisiske mannskapet.