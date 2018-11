TRIO MOT TRIO: Onsdag kveld møtes Liverpool, med Sadio Mané, Mohamed Salah og Roberto Firmino i spissen, og PSG med supertrioen Neymar, Edinson Cavani og Kylian Mbappé. Foto: Reuters / AFP

PSG-stjernens overraskende dom: Liverpools trio er best

FOTBALL 2018-11-28T11:36:02Z

PSG-keeper Gianluigi Buffon (40) spiller på lag med verdens dyreste angrepstrio. Men han mener Liverpools tre stjerner er best.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 28.11.18 12:36 Oppdatert: 28.11.18 13:07

Onsdag kveld møtes Paris og Liverpool til gigantoppgjør i Champions League , og begge lagene trenger en seier for å føle seg trygge i jakten på avansement til åttedelsfinalene.

Nøkkelduellen i kampen utspiller seg mellom de to storlagenes angrepstrioer: Kylian Mbappé, Neymar og Edinson Cavani på fransk side, Mohamed Salah, Sadio Mané og Roberto Firmino på engelsk side.

Onsdag er det over 50 millioner kroner i VikingLotto-potten!

Siden starten av forrige sesong, da de to trioene ble samlet, har de levert sensasjonelle tall: 125 mål og 55 målgivende pasninger for PSGs tre stjerner, 112 mål og 45 assists for Liverpools. Denne sesongen har Neymar, Mbappé og Cavani vært klart mer produktive enn Salah, Mané og Firmino, med 50 målpoeng mot Liverpool-trioens 27.

– De har vært avgjørende for oss i hver eneste kamp denne sesongen, sier PSG-trener Thomas Tuchel på pressekonferansen før onsdagens kamp, og sikter blant annet til da Mbappé scoret fire mål på under et kvarter i toppkampen mot Lyon:

Buffon roser Salah & Co

Men hvis man bare teller med Champions League-kamper er det ingen tvil om hvem som har levert varene i størst grad: Mané (11), Firmino (12) og Salah (12) har alle scoret flere mål i turneringen enn Mbappé (6), Cavani (8) og Neymar (9) siden starten av forrige sesong.

– De konkurrerer ikke med hverandre. De teller ikke hverandres mål. De liker å spille sammen, og det er veldig bra, sier Klopp om sin trio.

Den mest overraskende uttalelsen om duellen mellom de to stjernerekkene kommer fra PSGs keeperveteran Gianluigi Buffon. For den som tror at han uten å nøle ville utrope sine lagkamerater til Europas beste trio, en trio som har kostet klubben godt over fire milliarder kroner, må tro om igjen.

– Liverpool har et veldig sterkt lag, men jeg ser spesielt på angrepsspillerne deres. Gjennom karrieren min har jeg alltid ønsket å teste meg mot de beste, og for øyeblikket kan jeg virkelig ikke komme på noen lag i Europa som har enn bedre angrepstrio enn Liverpool, sier Buffon til The Mirror .

Liverpool-stjernene viste seg blant annet frem mot Røde Stjerne tidligere i høst:

VGs tips: Uavgjort

Onsdag kveld blir det opp til Mbappé, Neymar og Cavani å motbevise sin egen lagkamerat. Neymar og Mbappé pådro seg skader under den nylige landslagssamlingen, men er begge klare for kamp på Parc des Princes.

PSG står med historiske 14–0–0 så langt i hjemlig serie, men har kommet dårligere ut av startblokkene i Champions League, der de foreløpig ligger på tredjeplass i gruppen, ett poeng bak både Liverpool og Napoli.

Liverpool, som vant det motsatte oppgjøret 3–2 etter en sen Firmino-scoring, har tapt begge sine bortekamper i Champions League denne sesongen. I Premier League har de spilt uavgjort i de to siste toppoppgjørene borte mot Chelsea og Arsenal.

Vi anbefaler et spill på uavgjort i Paris til 3,55 i odds. Kampen vises på Viasport 1. Spillestopp er klokken 20.55.