I kveld kan de norske spillerne bli historiske

LARNACA (VG) Det er alltid vanskelig å sammenligne tider og type motstand. Men fakta er i hvert fall at med seier mot Kypros i kveld så gjør det norske herrelandslaget i fotball sitt resultatmessig beste år siden – hold deg fast – 1929 ...

89 år. 90 sesonger. Så lenge er det altså siden Norge tok flere poeng pr. kamp (2,5) enn i 2018 – forutsatt at laget vinner i kveld. Lars Lagerbäck vil i så fall også stå med den største seiersprosenten i et landslags-år gjennom norsk fotballhistorie (80 prosent, likt med 1929).

De beste landslagsårene De beste norske landslagsårene (poeng pr. kamp, gjort om til tre poeng for seier gjennom hele historien): 1929: 2,60 (5 kamper) 1934: 2,50 (4 kamper) 1999: 2,46 (13 kamper) *2018: 2,44 (9 kamper) 2010: 2,33 (9 kamper) 1993: 2,30 (10 kamper) 1996: 2,29 (7 kamper) 1932: 2,25 (4 kamper) 2004: 2,15 (13 kamper) 2009, 1997, 1962, 1930 og 1919: 2,00 poeng. * Kan komme opp i 2,5 poeng med seier mot Kypros.

Så kan vi gjerne diskutere kvaliteten på motstanderne Norge har hatt i 2018 kontra mange av fotballårene som ikke når helt opp mot 2018 – resultatmessig.

Men det har uansett, hvis Norge vinner i kveld og kvalifiserer seg til en semifinale i Nations League – som KAN gi plass i EM 2020 – vært et godt fotballår for herrelandslaget. Det er fortsatt mange kritiske røster der ute, mennesker som aldri blir fornøyd før Norge er like gode som de var på 1990-tallet.

Den tiden kommer neppe tilbake. Realismen er dagens tid.

Nå er vi heller på vei mot en posisjon på fotballkartet der vi hører hjemme, som en utfordrer til de nest beste. Og da skal det være mulig å nå et sluttspill iblant. Det tror jeg vil skje også.

Og nettopp derfor er kveldens kamp så viktig. For Norges vei inn i EM 2020 kan fort være lettest via Nations League. Vinner Norge i kveld, og Bulgaria ikke vinner med flere mål enn Norge, så får vi en semifinale våren 2020. Motstander der blir enten Finland, eller en av Israel/Skottland eller Serbia/Romania.

Høyest seiersprosent De årene med høyest seiersprosent: 1929: 80 *2019: 78 2010: 78 1999: 77 1934: 75 1932: 75 1996: 71 1993: 70 1962: 63 2004: 62 * Kan bli 80 prosent ved seier mot Kypros.

Dette skal være overkommelig motstand. Og en semifinaleseier gir selvsagt finale mot et av de ovenfor nevnte lagene. Seier der – EM-plass.

Selvsagt er det langt fram. I mellomtiden skal det spilles en vanlig EM-kvalifisering, med gruppetrekning i desember. Men også her har Nations League hjulpet Norge: Resultatene gjør at landslaget etter all sannsynlighet i seeding-gruppe tre, ikke fire som det kunne blitt uten gode resultater i 2018.

Igjen: Det er vrient å sammenligne resultater, på grunn av motstandere, men fakta er i hvert fall følgende:

Det er åtte år siden Norge hadde et fotballår med to poeng eller mer i snitt pr. kamp (2010, Drillo – 2,33 poeng pr. kamp). Siden har det blitt følgende:

* 1,44 i 2011.

* 1,50 i 2012.

* 0,92 i 2013.

* 1,25 i 2014.

* 1,22 i 2015.

* 1,00 i 2016.

* 1,22 i 2017.

Denne sesongen ender Norge på enten 2,1 (ved tap i kveld), 2,3 (ved uavgjort i kveld) eller 2,5 (ved seier i kveld).

Det er en betydelig forbedring.

Og det skyldes at motstanderne har vært på Norges nivå, eller svakere, det skyldes en klar fotballfilosofi, en klar spilleplan – og en opprusting av det defensive spillet. Også her er tallenes tale klare: I 2018 har Lars Lagerbäcks Norge i snitt sluppet inn 0,56 mål pr. kamp. I 2016 slapp Per-Mathias Høgmos Norge i snitt inn 1,6 mål pr. kamp.

Det sier seg selv at du taper færre kamper hvis du slipper inn et mål færre i hver kamp.

Det offensive er fortsatt et problem. 1,55 mål i snitt pr. kamp i 2018. I 2016 var tallet 1,2. Det er bedring, men ikke nok – hvis Norge skal klatre videre på rankinger og komme til sluttspill.

I kveld er det Kypros, en nasjon som er blitt mye seigere de siste årene, men det er en nasjon Norge alltid har hatt et godt tak på. Kypros og Norge har møtt hverandre 10 ganger gjennom historien, ni kvalikkamper og en treningskamp, og Norge har vunnet samtlige, med en målforskjell på 26–4, jevnt fordelt (13–2) på hjemme- og bortebane.

I kveld bør nummer 11 komme.

Avspark: 20:45.