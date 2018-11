Lewandowski-dobbel ikke nok for «Krise-Bayern» − Dortmund snudde til seier i femmålsthriller

(Borussia Dortmund − Bayern München 3-2) To ganger sendte Robert Lewandowski Bayern i føringen mot Dortmund, men begge gangene utlignet Marco Reus. Så avgjorde superinnbytter Paco Alcácer kampen i favør Borussia Dortmund.

Det er langt fra første gang at ungguttene til Dortmund har snudd en kamp denne sesongen.

Leipzig, Hoffenheim, Leverkusen, Augsburg og nå Bayern har alle tatt ledelsen uten å sitte igjen med alle poengene mot serielederen. Bare Hoffenheim maktet å unngå tap av de ovenfornevnte, og Dortmund er fortsatt ubeseiret (8-3-0) etter elleve runder.

– Vi er i god form. Vi må fortsatte å spille som vi gjør og ikke tenke på noe annet. Bare ta én kamp av gangen, sier Axel Witsel om å lede med syv poeng på Bayern.

Borussia Mönchengladbach er nummer to, fire poeng bak Dortmund, men Bayern på tredjeplass. Der er krisen forverret.

Allerede før kamp uttalte Bayern-sjef Uli Hoeness at klubben kom til Signal Iduna Park som underdogs for første gang på mange år, og det ble til og med snakket om at Niko Kovac kunne være ferdig som Bayern-trener med tap mot Dortmund .

Nå spørs det om Kavic blir sittende så mye lenger.

Tapet gjør at laget blir stående på 20 poeng etter elleve runder. Det holder til en 3. plass på tabellen, syv poeng bak ligaleder Dortmund.

– Det var en veldig god kamp, men vi gjør småfeil. Vi hadde flere sjanser til å score mål, men istedenfor kaster vi bort ledelsen. Det gjør vondt, sier Bayerns Robert Lewandowski, som likevel ikke ser svart på situasjonen:

– Syv poeng er mye, men vi vil kjempe for alle poengene før vinterpausen, fortsatte han.

At det er krisestemning i Bayern, var imidlertid vanskelig å se etter den første omgangen.

Riktignok burde formspiller Marco Reus ha sendt vertene i ledelsen da han kom alene med Manuel Neuer etter knappe ti spilte minutter, men det var Bayern som var klart best de første 45.

Derfor var det også helt fortjent at Robert Lewandowski sendte gjestene i føringen med en heading, det etter å ha sneket seg mellom keeper og stopper på innlegget til Serge Gnabry.

Rett foran Den gule veggen (kortsiden der Dortmunds aller ivrigste fans står) kom Bayern-spillerne stormende til for å juble, men selv behersket Lewandowski seg i feiringen.

Kanskje ikke så rart: Lewandowski har 74 Bundesliga -mål for Dortmund over fire sesonger. Det var der han spilte før han ble Bayern-spiller i 2014.

Samme mann var frempå kort tid etter at Reus hadde utlignet til 1-1 på straffe rett etter hvilen.

Igjen fikk polakken æren av å heade inn et mål, denne gang etter et praktangrep fra bortelaget.

Dortmund ga seg imidlertid ikke.

Først hadde laget en enorm dobbeltsjanse til å utligne, deretter bommet Reus med bredsiden innenfor feltet, men på halvpsretten på innlegg fra Lukasz Piszcek satt den for Dortmund-favoritten.

Det tok ikke lang tid før hjemmefansen på mektige Signal Iduna Park fikk mer å juble for.

Superinnbytter Paco Alcácer lobbet elegant inn sitt åttende Bundesliga-mål etter å ha blitt tredd alene med keeper av Axel Witsel, og dermed var kampen snudd.

Ekstra imponerende er det av Barcelona-vrakgodset med tanke på at syv av hans mål har kommet som innbytter − og at han bare har vært på banen i seks kamper.

Dramatikken var imidlertid ikke over.

Robert Lewandowski trodde han hadde utlignet da han hælflikket ballen i mål rett før de fem overtidsminuttene var over, men flagget var - helt korrekt - oppe.

Dermed blir alle poengene igjen i Dortmund, det etter en femmålsthriller som kommer til å bli husket lenge på Signal Iduna Park.

Dortmund topper tabellen med 27 poeng. Bayern har 20, mens Borussia Mönchengladbach er nummer to med 23 poeng. Dersom RB Leipzig (19 poeng) slår Leverkusen på hjemmebane søndag, vil også de ta seg forbi Bayern.

