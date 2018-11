VIL SPILLE PÅ HAUGESUND STADION: Avaldsnes kvinnelag, her representert ved brasilianske Andreia Rosa, ønsker å bytte arena. Foto: NTB scanpix

Arenastrid i Haugesund: – Diskriminerende

FOTBALL 2018-11-22T14:03:03Z

Politikerne i Haugesund har bestemt at 3. divisjonslaget Vard, ikke Toppserielaget Avaldsnes, skal spille på Haugesund stadion i 2019. Venstre-politiker og varaordfører i Haugesund, May Britt Vihovde, mener beslutningen er «diskriminerende.» Nå ligger «kjønns-ballen» hos Norges Fotballforbund.

– Avaldsnes er vårt regionale lag på kvinnesiden, og da er det naturlig at de prioriteres fremfor et herrelag i 3. divisjon. Det blir smålig å komme drassende med kommunegrenser. Her jeg sitter, på kontoret mitt i Haugesund, kan jeg se over på Karmøy. Det er bare en fjord mellom oss. Avaldsnes burde vært inne under FKH-paraplyen, men før det eventuelt skjer så må klubben prioriteres, selv om kommunen heter noe annet enn Haugesund, sier Vihovde til VG – og legger til:

– Hvis du virkelig mener noe med å løfte fram kvinneidretten, og så må det prioriteres når det gjelder. Og når det ikke gjør det, så kaller jeg det diskriminering, sier May Britt Vihovde.

Tidligere i uken gikk landslagsspiller Emilie Haavi ut med en appell for å gjøre forskjellene i fotballen mindre. Den kan du se her:

Mange meninger

Formannskapet i Haugesund gikk onsdag inn for å søke NFF om dispensasjon fra arena-kravene, slik at alle de tre klubbene, FK Haugesund , Vard og Avaldsnes, kan spille på Haugesund stadion i 2019. Hvis dette ikke går gjennom, på grunn av slitasjen på naturgresset, mener formannskapet i Haugesund at det bør vurderes kunstgress på Haugesund stadion.

Ikke alle er glade for det siste forslaget. Og ikke alle er like fornøyde med politikernes beslutning heller.

Vihovde sier til VG at hun var en av fire i formannskapet som gikk inn for Avaldsnes i stedet for Vard, men at de tidlig skjønte at de ikke ville få gjennomslag, siden det er 11 personer i formannskapet, og det ville bli syv mot fire stemmer.

Dermed jobbet Vihovde, og de tre andre som ønsket Avaldsnes, heller for et kompromiss der alle tre klubbene, FK Haugesund, Vard – og Avaldsnes, kan få spille på Haugesund stadion. Avaldsnes ligger i Karmøy kommune, 10 minutter fra Haugesund. Dette mener Vihovde ikke har noe med saken å gjøre.

Opprørt

Hege Jørgensen, leder for Toppfotball Kvinner, mener avgjørelsen i formannskapet er «skandaløs».

– Jeg kjenner at dette opprører meg. Her kunne kommunen gått foran i Norges største idrett på jentesiden – og vist at de tar dette på alvor, at de mener noe med det når de sier at Avaldsnes er en regional stolthet. I stedet ender det med et kompromiss, noe jeg mener er en feig beslutning. Politikerne sier egentlig at «da slapp vi å ta et valg», mener Hege Jørgensen.

I Norges Fotballforbund havner denne saken på bordet til Rune Pedersen, tidligere toppdommer og dommersjef. Han sier følgende til VG:

– Haugesund kommune har «meldt inn» at de ønsker at tre klubber skal spille på Haugesund stadion i 2019, noe vi tar til etterretning. I utgangspunktet er det maks to klubber per arena i Norges Fotballforbunds administrative serier. Men vi får vente å se hva som kommer fra klubbene før vi tar en avgjørelse. Det er krevende å få til tre klubber, med terminlister der alle tre spiller kamper i helgene, sier Rune Pedersen.

FKH med mange avgjørelser

I FK Haugesund skal leder Leif Helge Kaldheim og hans styre ta mange viktige beslutninger den nærmeste tiden, eller kanskje de nærmeste årene. 1) Tre klubber på stadion? 2) Naturgress eller kunstgress? 3) Kvinnefotball i FKH?

– Ingen har forsøkt med tre klubber på samme arena før. Og det er krevende nok med to lag for denne banen, spesielt på våren og på senhøsten. Men det er ingen uvilje i FKH mot å være medgjørlige i en prøveperiode, sier Kaldheim – som sier at det innad i FKH ikke er noen diskusjon, for tiden, om de heller skal ha kunstgress,

– Vi er stolte av naturgresset vårt, og det er blitt en konkurransefordel også, siden så mange andre har kunstgress. Men vi registrerer at politikerne stadig drar frem kunstgress som et alternativ, sier FKHs styreformann.

Når det gjelder Avaldsnes inn i FKH som klubbens kvinnelag, sier Kaldheim:

– Vi har store nok økonomiske utfordringer med FKH akkurat nå til at vi diskuterer et kvinnelag inn i klubben akkurat nå.

Tilfreds Avaldsnes-sjef

I Avaldsnes sitter Stian Nygaard, styreleder i Avaldsnes Elite AS, og er ganske fornøyd, tross nederlaget i formannskapet i Haugesund.

– Jeg registrerer at vi ikke ble prioritert. Samtidig ser jeg at signalene er positive til at det er mulig å få det til. Nå håper jeg NFF drar dette i land – så fort som mulig. Vi kommer til å melde inn stadion i 2019, med forbehold, sier Stian Nygaard.

Han mener Haugesund trenger kvinnefotball. Nygaard mener det vil tilføre noe helt nytt og viktig, hvis Avaldsnes spiller kampene sine på Haugesund stadion.

– Kvinnefotball til til publikum på Haugalandet. Nå håper jeg NFF er løsningsorienterte og kreative når de ser på terminlisten for 2019. Det bør være mulig å få til dette, mener Stian Nygaard i Avaldsnes.

– Det mest naturlige er at vårt regionale kvinnelag, som spiller i den øverste divisjonen, spiller på den beste stadion – altså Haugesund stadion. Dette må gå an å få til, mener Venstre-politiker og varaordfører May Britt Vihovde.