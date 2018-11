VANT: Serbia og Nemanja Matic vant gruppen sin. Dermed kan det bli tur til Ullevaal for Manchester United-proffen. Foto: CARL RECINE / X03807

Serbia eventuell norsk motstander: – Det sterkeste laget

(Serbia-Litauen 4–1, Sverige-Russland 2–0) Serbia vant sin gruppe og ser foreløpig ut til å bli mulig norsk motstander i playoff til EM. Våre naboer i Sverige rykket på sin side opp til nivå A.

Mandag vant Norge sin gruppe på nivå C og rykket opp til nivå B. Det samme gjorde Skottland, Serbia og Finland. 4–1-seier mot Litauen gjør at Serbia vant gruppen på bekostning av Romania.

Med mindre Norge kvalifiserer seg som et av de to beste lagene i den tradisjonelle EM-kvaliken, venter Serbia på Ullevaal i playoff-semifinale mars 2020. Gitt at heller ikke de kvalifiserer seg direkte.

– I utgangspunktet er Serbia det sterkeste laget vi kunne fått. De har vist stor fremgang de siste årene med gode spillere i mange posisjoner. Vi vet at det blir en tøff kamp, men vi er sterke hjemme nå og har tro på eget konsept, sier Per Joar Hansen, assistenttrener for Norge.

Serbia var med i VM sist og har store stjerner som Sergej Milinkovic-Savic, Aleksandar Kolarov, Nemanja Matic og Aleksandar Mitrovic.

– Det er masse eventualiteter, men per nå vil vi følge ekstra nøye med på Serbia og kartlegge dem, sier Hansen.

Ved Nations League-gruppespillet etter EM 2020 skal Norge spille på nivå B. Det samme gjelder Tyskland, Polen, Island og Kroatia som rykket ned til nivå B. Russland, Tsjekkia, Østerrike og Wales forblir på nivået.

– Vi er ikke skremt over nivået og føler vi er tett på. Vi gleder oss til å møte enda bedre lag, sier Hansen.

Forrest skotsk helt

Hat-trick fra James Forrest sørget for skotsk 3–2-seier over Israel. Skottland ble beste gruppevinner på nivå C og får hjemmekamp mot Finland.

Dersom noen av disse lagene kvalifiserer seg gjennom den tradisjonelle EM-kvaliken, vil de bli erstattet med den beste gruppetoeren i Nations League nivå C av dem som ikke er EM-klare.

Går Skottland til EM gjennom den tradisjonelle kvaliken og ikke Norge, rykker Norge opp til førsteplassen i Nations League-playoffen. Da er det ikke sikkert Serbia blir motstander.

Sverige rykket opp

2–0-seier over Russland gjør at Sverige rykker opp til nivå A sammen med Ukraina, Bosnia-Hercegovina og Danmark.

Mål fra Victor Lindelöf og Marcus Berg sikret svensk jubel mot Russland – se målene nederst.

Sverige måtte vinne. Og det gjorde Janne Anderssons mannskap med full kontroll.

PS! Nederland, Sveits, England og Portugal vant puljene på nivå A.

PS2! På nivå D vant Georgia, Hviterussland, Kosovo og Makedonia gruppene sine.