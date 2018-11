Gueye (19) AaFK-helt mot Sogndal – møter Stabæk i avgjørende Eliteserie-kvalik

(Aalesund − Sogndal 3-1) 19 år gamle Pape Habib Gueye havnet i begivenhetenes sentrum da Aalesund slo Sogndal og sikret Eliteserie-kvalik mot Stabæk.

Først da han gikk i bakken i duell mot Ulrik Fredriksen og fikk det som Sogndal-trener Eirik Bakke kalte for en «ekstremt billig» straffe.

Deretter da han på herlig vis hamret ballen i mål på hel volley, og helt til slutt da han elegant vippet ballen over en utrusende Mathias Dyngeland og i mål til 3–1 på overtid.

Straffen ble for øvrig ekspedert i mål av Holmert Aron Fridjonsson, og de tre målene holdt til seier for Aalesund, noe som betyr at de skal ut i en avgjørende Eliteserie-kvalik mot Stabæk.

– Vi må være glad for det her. Vi er på vei oppover, konstaterer Amund Skiri overfor Eurosport.

Han ledet laget fra sidelinjen i Lars Bohinens suspensjonsfravær, og var svært fornøyd med å se 19 år gamle Gueye fra Senegal levere to mål og skaffe straffe.

– Det viser makspotensialet til Pape. Målet vårt må være å få ham opp der så ofte som mulig, sier Skiri.

Nesten hinder for ham og AaFK er Stabæk. Vinneren over to kamper der blir å finne i Eliteserien 2019. Taper må spille Obos-liga, akkurat som Sogndal nå må belage seg på.

– Det er helt åpent, og kanskje første gang vi ikke er favoritt. Vi må se på det som en mulighet, sier Skiri.

– Det blir tøft, men jeg gleder meg, sier kaptein Fredrik Carlsen, som mente det var «fullt fortjent» at laget slo Sogndal torsdag.

Det var heller ikke ufortjent av AaFK stakk av med seieren på eget kunstgress torsdag.

Hjemmelaget åpnet klart friskest, produserte tre-fire store målsjanser i den første omgangen og var nærmest da Sondre Brustad Fet traff stolpen fra skrå vinkel.

Sogndal kom mer og mer inn i kampen utover i omgangen, men etter hvilen var det igjen Tangotrøyene som først var påskrudd.

Mål ble det også, for fra krittmerket gjorde islandske Holmert Aron Fridjonsson ingen feil. Han sendte burvokter Mathias Dyngeland én vei - og ballen den andre.

Det spørs imidlertid om han burde ha fått sjansen til å gjøre 1-0 fra straffemerket. Reprisene viste nemlig at Ulrik Fredriksen ikke så ut til å gjøre veldig mye galt i duell mot Pape Habib Gueye, som falt innenfor feltet og fikk straffe etter et innlegg som Dyngeland uansett så ut til å ha kontroll på.

Fredriksen fikk imidlertid revansje snaue to minutter senere. Da var han på rett sted til rett tid og styrte innlegget fra Joachim Soltvedt inn i mål.

Bortelagets jubel stilnet imidlertid kjapt, for bare fem minutter senere tok AaFK igjen ledelsen. Denne gang var Gueye igjen i sentrum, men nå bare med positivt fortegn.

Han avsluttet et herlig AaFK-angrep på nydelig vis: med en real volley kontant i nettet.

19-åringen var ikke ferdig med det. På overtid, på pasning fra keeper (!) Andreas Lie, chippet Gueye ballen over en utrusende Dyngeland og i mål til 3-1.

Og mens AaFK kan juble for en sjanse til å kvalifisere seg til Eliteserien 2019, må Sogndal forsøke å rykke opp på ny neste år.

– Det er tungt å være ferdig med sesongen, men vi gjør en dårlig kamp og fortjener ikke mer, sier Sogndals Joachim Soltvedt til Eurosport.

– Vi blir litt små i de avgjørende situasjonene. Det er en ung gjeng, og det så vi i dag. Vi kom litt til kort, legger trener Eirik Bakke til.