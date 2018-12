Det smålige sviket

FOTBALL 2018-12-03T20:44:50Z

Det må være norsk rekord i uprofesjonalitet at verdens beste kvinnelige fotballspiller er vraket til «Årets lag» i Norge.

Publisert: 03.12.18 21:44 Oppdatert: 03.12.18 22:24

Underarmene verker etter gjentatte klyp.

Men uansett hvor mange ganger det sjekkes om dette kan være en usedvanlig dårlig spøk, så er det visst fakta: Ada Hegerberg nådde ikke opp da de beste kvinnelige fotballspillerne i Norge skulle plukke ut en førsteellever.

Dette skjer utrolig nok på samme dag som den triple Champions League-vinneren henter hjem Gullballen under en storslått seremoni i Frankrike.

«Ballon d’Or» er altså symbolet på at juryen mener det er «ingen over, ingen ved siden» world wide.

Ada Hegerberg - i gullkjole for anledningen - har knust alle konkurrentene på øverste hylle.

Det fortjener hun en gigantisk hyllest for. Bravo!

Men en plass på “Årets lag” i Norge? Glem det.

Hvordan er dette i det hele tatt mulig?

Kan det være fordi Hegerberg spiller utenlands, mon tro?

Nei, her er Chelseas Maren Mjelde og Wolfsburgs Caroline Graham Hansen tatt ut, så den muligheten er det bare å se bort fra.

Kriteriene viste at NISO-medlemmene kunne stemme frem norske spillere i inn- og utland, samt utenlandske spillere i Norge.

Kan vrakingen skyldes at det finnes så sykt gode alternativer?

Finnes en tilstrekkelig sportslig forklaring på at 23-åringen, som ble den første i Champions League-historien til å score 15 mål i én sesong, ble veid og funnet for lett?

Hmmmmm.

Guro Reiten er best i Toppserien, og er selvsagt med på laget.

Men der Ada Hegerberg ble vraket, ble det altså funnet plass til Svava Rós Guðmundsdóttir.

Ikke et vondt ord om den islandske Røa-spilleren.

Men er 14 mål for Oslo-klubben, som endte som nummer syv på tabellen, i nærheten av å utfordre Hegerberg, dersom utelukkende sportslige kriterier legges til grunn?

Selvsagt ikke.

Følgelig er det bare én mulig forklaringsfaktor igjen – at trynefaktoren har fått spille inn.

Det er velkjent at det har oppstått en konflikt, ikke bare mellom Ada Hegerberg og Norges Fotballforbund, men også mellom spissen og andre ledende kvinnelige fotballspillere i Norge.

Det får så være, og det er sikkert ulike årsaker til at det har skåret seg.

Men helt utenom hvem som liker hvem, hvem som synes at den eller den situasjonen burde vært håndtert sånn eller slik, så er én ting hevet over tvil: Ada Hegerberg hører hjemme på «Årets lag».

Syv dager i uken.

365 dager i året.

Til sammenligning har for eksempel Zlatan Ibrahimovic ikke alltid opptrådt like smooth, og han har tråkket omgivelsene på tærne ved både én, to og tre anledninger.

Men hadde det følgende scenario overhodet vært tenkelig: «Skal vi nå se … Zlatan er jo skikkelig god, men han sliter med å innrette seg overfor fellesskapet, så han tar vi ikke med ...».

I november ble Zlatan «Årets angriper» under den svenske «Guldbollen»-utdelingen for 13. gang, og han er tidligere blitt «Årets spiller» ti ganger på rappen.

Men her på berget er altså det utenkelige tenkelig.

Ada Hegerberg kan fullt fortjent feire trofeet hun mottok i Paris nå mandag kveld, men må samtidig svelge et smålig svik på hjemmebane.

Sistnevnte er ubeskrivelig unødvendig.

«Årets lag» er ikke en koselighetskonkurranse.

Og antall gyldige argumenter for å vrake superspissen, er rett og slett NULL.