Helland garanterer seier – hvis han starter

LERKENDAL (VG) På fire cupfinaler har Pål André Helland (28) scoret fire mål, fem medregnet straffesparkkonkurranse. Men Rosenborg har aldri slått Strømsgodset i en cupfinale.

– Jeg blir forbannet hvis jeg ikke starter, sier Pål André Helland (28), til VG.

Sammen med Tore Reginiussen (1 mål) er Helland (4 mål) den eneste av søndagens aktører som står med cupfinalemål fra før av.

– Jeg har fem, jeg scoret i straffesparkkonkurransen også. Det teller like mye, presiserer 28-åringen.

Finalegrossist

Finalen blir Hellands femte. I 2012 scoret han på straffe da overraskelseslaget Hødd vant . I 2013 var han tilbake på Ullevaal som Rosenborg-spiller, men tapte for Molde. I 2015 og 2016 var han sterkt delaktig da Rosenborg slo henholdsvis Sarpsborg 08 og Kongsvinger.

– Jeg garanterer ikke scoring, men jeg lover seier. Det er viktigere at vi vinner enn at jeg scorer hat trick og vi taper 4–3. Jeg har aldri tapt en cupfinale jeg har startet i , så vi skal opprettholde den statistikken.

– Pål starter

Rosenborg-trener Rini Coolen beroliger Helland.

– Planen er at Pål starter. Det bestemte vi for flere uker siden da vi la en plan for ham om å spille én kamp i uken. Han er frisk og i form, sier Coolen til VG.

Fysisk trener Christian Thorbjørnsen forteller at Rosenborg har en helt skadefri tropp før cupfinalen.

– Ingen skader. Alle er friske. Det er kanskje farlig å si, men nå er det jo bare to kamper igjen av sesongen.

Detaljer

For å være best mulig forberedt, har trønderne den siste tiden trent med Nike-baller på trening.

– Vi har gjort det mange ganger de siste ukene. Det er ingen stor forskjell, men det er greit at spillerne får en følelse med ballen. Det er viktig å forberede seg best mulig på alle mulige måter, og ballen er én av detaljene som kan være utslagsgivende, sier Coolen.

– Det er vanskelig å sette fingeren på, men man merker at den er annerledes, sier Helland.

Fordel Godset?

Rosenborg og Strømsgodset har møttes to ganger tidligere i cupfinalen, i 1973 og 1991. Godset har vunnet begge.

– Det var før jeg var født, så den statistikken virker ikke inn på meg i hvert fall, sier Helland.

Med en ny cuptriumf vil Rosenborg gjeninnta førsteplassen (sammen med Odd) som mestvinnende lag i den norske cupen (12).

– Det er ikke til å komme bort ifra at vi er favoritter. Slik er det bare, men cup er cup, og alt kan skje, sier Coolen.

«The Double»

Strømsgodset kan vinne sin åttende cupfinale, mens trønderne kan vinne «the double» for tiende gang; men for første gang siden 2016.

– Det har gått så lang tid, ja? (haha). Med alt som har skjedd, hvis man greier å kvalifisere seg til Europa League, vinner serien og cupen; da kan man se tilbake på sesongen som en suksess, sier nederlenderen.

– Jeg har ikke spilt cupfinale før, så jeg gleder meg. Jeg har hørt at det skal være fantastisk stemning på Ullevaal. Vinner vi cupfinalen har vi vunnet to trofeer denne sesongen. Sesongen har vært en kamp for oss, men man kan ikke be om mer enn det, sier Nicklas Bendtner.

