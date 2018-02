NYTT TAP: København-trener Ståle Solbakken og spiller William Kvist på pressekonferanse før 1–4-tapet mot Atlético Madrid i midtuken. Foto: Anders Kjaerbye/Scanpix / TT / NTB scanpix

Solbakken og FCKs åttende tap for sesongen: – Det har vært tungt

Publisert: 18.02.18 20:01 Oppdatert: 18.02.18 22:47

FOTBALL 2018-02-18T19:01:59Z

(Midtjylland – København 3-1) Krisen fortsetter for Ståle Solbakken og de regjerende seriemesterne i København. Aldri før har han tapt åtte kamper i en sesong med FCK og nå henger Europa-spill neste sesong i en tynn tråd.

Etter tapet mot serieleder Midtjylland, har København nå tapt åtte kamper, spilt fem uavgjort og vunnet åtte i årets sesong – og fortsatt gjenstår det fem kamper i grunnspillet.

– Det har vært tungt, innrømmer Solbakken til VG.

I 2009/10-sesongen tapte København syv kamper på vei til seriemesterskapet, noe som var Solbakkens dårligste som hovedtrener for klubben en hel sesong. Nå er den rekorden slått.

– Vi var ekstremt uheldige i dag. Vi holder dem til to skudd på mål i første omgang og begge går inn. Det er stygge feil fra vår siden, men sett under ett var det kanskje det beste vi har prestert på lang, lang tid. Men det er ikke så mange som vil høre på det etter nok et tap, sier han.

Det meste har gått på tverke denne sesongen for Solbakken. I cupen ble det exit for rivalene Brøndby og det må et lite mirakel til for at København skal snu 1–4 mot Atlético Madrid i Europa. Søndag kom sesongens åttende tap.

– Vi har spilt veldig mange kamper i Europa, noe som tærer på en tropp med mange nye spillere. Men klarer vi å prestere på den måten som vi gjorde i dag, så skal det ikke bli mange flere tap, lover Solbakken.

Kontrastene fra fjorårets ubeseirede sesong er store. Da avsluttet de 26 poeng foran Midtjylland, som endte på femteplass i serien. I år leder Midtjylland ligaen, 21 poeng foran FCK på femteplass. Solbakken tror spill i Europa blir vanskelig å nå.

– Nå er vi 13 poeng bak tredjeplassen, så vi må håpe at enten Brøndby eller Midtjylland vinner cupen, slik at fjerdeplassen også går til Europa.

Neste kamp er nettopp i Europa League mot Atlético Madrid i 16-delsfinalen på torsdag. Men Solbakken har egentlig gitt opp et avansement og kommer til å hvile nøkkelspillere til videre seriespill.

– Da må vi la noen av reservene spille.

Han vil ikke vurdere sin stilling som FCK-trener etter sesongen, uansett hvor dårlig det måtte gå.

– Nei. Fordi jeg trives her og har kontrakt her.

Pieros Sotiriou sendte Midtjylland i ledelsen etter 24 minutter på MCH Arena søndag. Kun fire minutter senere utlignet FCKs Frank Onyeka.

Men minuttet før pause la Mikkel Duelund på til 2–1 for vertene og Marc Dal Hende fastsatte resultatet til 3–1 med en scoring to minutter før full tid.

København ligger på femteplass etter 21 av 26 kamper i grunnserien med 29 poeng.