Historien om draktnummer syv i Manchester United: dramatikken, intrigene og ofrene

«I know Becks will fucking want it, and I don’t want him to have it». Drakt nummer syv er ikonisk i Manchester United, og spillere som George Best, David Beckham, Eric Cantona og Cristiano Ronaldo har alle båret den med stor suksess. Men de siste årene har nummeret tatt stadig flere ofre. Sistemann ut er Alexis Sanchez.