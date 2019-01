FULL POTT: Ole Gunnar Solskjær feirer sin syvende strake seier som Manchester United-manager. Foto: PETER POWELL / X06528

Profil i storavis ber Manchester United ansette Solskjær

MANCHESTER (VG) Den mest profilerte kommentatoren i en av Englands største aviser mener Manchester United må glemme de store navnene og heller satse alt på Ole Gunnar Solskjær (45).

Daily Mails profilerte «chief sports writer» Oliver Holt, som har over 400.000 følgere på Twitter , tar i en omfattende kommentar til orde for at Solskjær er riktig mann for Manchester United også etter sommeren.

Han mener United-direktør Ed Woodward, mannen som rår over Solskjærs skjebne, av instinkt trolig vil gå for et stort navn som Mauricio Pochettino, Zinédine Zidane eller Diego Simeone, men argumenterer for at «svaret på Uniteds problemer stirrer ham i ansiktet: Solskjær».

– Hvorfor ikke gi jobben til Solskjær på permanent basis? Hvorfor ikke la ham bygge videre på resultatene han allerede har oppnådd? Hvorfor ikke la ham fortsette prosessen med å gjenreise og reparere klubben?

– Solskjær har gjort jobben som om han var født for den. Det er en energi i klubben nå som ikke har vært der på mange år. Hvorfor kaste det bort? Solskjær er veldig uprøvd, men de tre siste managerne hadde masse erfaring og Louis Van Gaal og José Mourinho hadde vunnet mange trofeer. Det hjalp dem ikke noe særlig. De så utdaterte og slitne ut, flyktninger fra en annen fotballepoke. Solskjær har ikke den typen bagasje, skriver Holt dagen etter Uniteds 2–1-seier over Brighton .

– Større risiko å hente fra utsiden

Han mener Solskjær allerede ser mer komfortabel ut i jobben enn David Moyes, van Gaal og Mourinho noen gang gjorde, og skriver at United begynner å se ut som seg selv igjen under nordmannen.

Holt argumenterer for at det ikke har fungert å hente inn «outsidere», managere som ikke kjenner klubben, og at dette er en stor grunn til å satse på Solskjær. Han trekker frem hvordan Paul Pogba, Marcus Rashford og Victor Lindelöf har blomstret under 45-åringens ledelse.

– For Woodward ligger svaret rett foran øynene hans. Det er selvfølgelig en risiko å ansette Solskjær, men nylig historie tilsier at det vil være en større risiko å hente en fra utsiden. Woodward har gjort den feilen tre ganger. Å gjøre det igjen vil være å be om mer ulykke, skriver Holt.

Med syv seirer av syv mulige, seks av dem i ligaen, har Solskjær blitt historisk. Ingen United-manager har fått en like god start, og kun Carlo Ancelotti og Pep Guardiola har fått en like god Premier League -start.

På bare seks seriekamper har United redusert avstanden til den gylne fjerdeplassen fra 11 til bare tre poeng.

Rooney vil ha Pochettino

United-legenden Wayne Rooney er riktignok ikke av samme oppfatning som Holt. Han er helt tydelig på hvem han ville satset på hvis han satt i Woodwards posisjon.

– For det første må du gi Ole muligheten. Det er en diskusjon som må tas med Glazers (eierne). Men hvis jeg hadde hatt muligheten til å ansette noen, ville jeg satset alt på Mauricio Pochettino, sier Rooney til ESPN og begrunner:

– Jeg mener at Manchester United - særlig de siste 20-30 årene siden Sir Alex Ferguson tok over - har basert seg på å få frem unge spillere. Pochettino får det beste ut av spillerne sine enten de er unge eller eldre.

