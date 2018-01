PÅ VEI TIL UNITED: Arsenal-stjernen Alexis Sánchez. Foto: BEN STANSALL, AFP

Hevder Sánchez kan koste Manchester United to milliarder

18.01.18

Selv om han er på utgående kontrakt i Arsenal, kan Alexis Sánchez (29) bli en svindyr affære for Manchester United.

Flere britiske medier hevder at Sánchez er enig med Manchester United om en 4,5-årskontrakt, og at chileneren bare venter på at Henrikh Mkhitaryan går med på å flytte motsatt vei.

Ifølge The Telegraph kan Sánchez-avtalen være verdt vanvittige 180 millioner pund, eller så godt som to milliarder kroner.

Avisen hevder at Sánchez kan vente seg en bruttolønn på 27 millioner pund (nesten 300 millioner kroner) i året. Det vil i så fall gjøre ham til verdens tredje best betalte fotballspiller, kun slått av Lionel Messi (Barcelona) og Neymar (PSG).

På toppen av dette kommer Sánchez’ angivelige overgangssum på 30 millioner pund, en antatt signeringsbonus på 20 millioner pund samt en agentavgift på over 10 millioner pund.

Over hele kontraktslengden vil Sánchez-avtalen, ifølge Telegraph, dermed koste Manchester United hele 180 millioner pund.

Da er det kanskje ikke så rart at Manchester City, som lenge så ut til å bli 29-åringens neste destinasjon, skal ha trukket seg fra forhandlingene .

Sánchez var ikke med i helgens Arsenal-tropp mot Bournemouth, og på torsdagens pressekonferanse bekrefter Wenger at en overgang kan være nært forestående.

– Dette er en sak hvor dere i mediene har mye dokumentasjon, så jeg har ikke så mye å tilføye. Det kan skje, men det kan også ikke skje. Hvis det ikke skjer, så vil han spille på lørdag, sier Wenger ifølge BBC.

– Jeg har jobbet med overganger i 30 år, så det er sannsynlig at det vil skje, men ting kan falle sammen når som helst. Så lenge det ikke er klart, må man akseptere at det kan hende det ikke skjer. Slike ting er ikke garantert, sier franskmannen.

Som på lang vei bekrefter at Mkhitaryan er på vei:

– Det er en mulighet, for jeg liker spilleren. Vi har spilt mot ham mange ganger. Han setter pris på kvaliteten på spillet vårt. Lønnen vil ikke være noe problem.