Hegerberg med hat trick i storseier

Publisert: 14.01.18 16:48

FOTBALL 2018-01-14T15:48:52Z

(Paris - Lyon 0–4) Ada Hegerberg kunne juble for hat trick da Paris ble slått 4–0. Hun står med 21 ligamål etter 13 runder.

Den norske stjernespissen er i superform for sitt Olympique Lyonnais. Søndag ble det 4–0-seier mot Paris, som for øvrig ikke må forveksles med Paris Saint-Germain, og Hegerberg var sist på ballen på Lyons tre første scoringer.

Det siste ble scoret av Kheira Hamraoui tre minutter på overtid.

Seieren gjorde at Lyon befester sin posisjon på toppen av tabellen. Laget står med 13 seirer på 13 forsøk.

Ada Hegerberg befester på sin side sin plassering øverst på toppscorerlisten i ligaen. Hun har nettet imponerende 21 ganger i løpet av de første 13 rundene.

For én måned siden skrev VG om hvordan Hegerberg, som enn så lenge har gitt et nei til det norske landslaget, hadde scoret nesten to mål i snitt hver eneste kamp denne høsten.

Siden da har hun scoret ni til, blant dem fire da Lyon banket til med 20–0 i cupen. Totalt har Hegerberg nettet 38 mål på 19 kamper for sin klubb denne sesongen.

Et målsnitt på akkurat to mål per kamp, altså.

