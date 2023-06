TILBAKE PÅ LAND: Odd-Karl Stangnes vil ta PostNord-laget Stjørdals-Blink til kvartfinale mot Vålerenga.

Blink-trenerens ville forsøk endte i dramatikk: − Fikk et annet syn

Laget har senket Rosenborg og skal bryne seg på Vålerenga, men cupbomber blir små opp mot de voldsomme naturkreftene hovedtrener Odd-Karl Stangnes (54) sto overfor for snaue fire år siden.

– Vi er det eneste laget fra Trøndelag igjen i cupen. Vi må bære trøndernes ære, forteller Odd-Karl Stangnes til VG.

Stjørdals-Blink møter Vålerenga i 4. runde av cupen. Følg kampen i VG Live!

«Mannen på skjæret» ledet sitt Stjørdals-Blink til en overraskende cuptriumf mot naboklubben Rosenborg i tredje runde av cupen. Skrur man tilbake tiden tre og et halvt år, var Blink-trenerens historie en annen.

Da satt 54-åringen innestengt i en fyrlykt langt nord i Norge, på skjæret som skulle være hjemstedet hans i tolv måneder. Etter å ha blitt værfast på dramatisk vis, måtte tromsøværingen evakueres fra skjæret etter 60 dager.

– Det ble så brått avsluttet, så var det tilbake i hverdagen, sier han.

– Jeg skulle være der for å reflektere over hvordan jeg skulle stake ut livet. Våkne opp til fuglekvitter og sjøbris. Det fungerte lenge, mimrer 54-åringen.

For etter å ha lagt fotballskoene på hylla, ble Stangnes preget av angst og depresjon. Løsningen ble å flytte inn i en selvbygget hytte på Skjervøyskjæret i Nord-Troms.

Men etter at det oppsto et voldsomt uvær i havgapet, ble Stangnes tvunget til å søke ly i den lille fyrlykta på knappe to kvadratmeter på skjæret. Ikke lenge etter ble han vitne til at hytta han hadde bodd i de siste to månedene ble skylt av gårde av bølgene.

– Da reflekterer man forholdsvis heftig og raskt. Jeg fikk reflektert like mye på tre døgn som 365 dager, forteller han.

Den dramatiske evakueringen endte godt for Blink-treneren, som ble hentet tilbake til fastlandet av redningsmannskap etter å ha vært værfast i tre døgn.

SKJÆRET: Her skulle Odd-Karl Stangnes bo i 365 dager.

– Følte du deg ferdig reflektert?

– Ja, egentlig. Jeg fikk svar på mye, og fikk et annet syn på mange ting. Det er ingen grunn til bekymring når man er født og oppvokst i Norge. Det er fullt mulig å gjøre mye med problemer man står overfor, sier Stangnes og legger til:

– Man finner ut at det er behagelig å være på jorda - og på fastlandet.

ELIMINERZTE RBK: Odd-Karl Stangnes jubler etter at Stjørdals-Blink slo ut Rosenborg av cupen 1. juni.

Siden har den eventyrlystne tromsøværingen slått seg til ro med yrket. Da han la opp som spiller hadde Stangnes – som den eneste i Norge – scoret i alle åtte divisjoner.

Han kom til Stjørdals-Blink ved inngangen til det nye året, og har sammen med assistenttrener bygget opp et helt nytt lag enn det som i fjor rykket ned fra Obos-ligaen.

NATURNÆRT: Hytten på Skjervøy lå tett på havet.

– Er det noen erfaringer fra reisen din og hendelsen på skjæret du tar med deg inn i jobben?

– Jeg bruker mye mental trening. Jeg prøver i hvert fall, i forhold til forberedelser og kampform mot kamper og så videre. Det har funka bra, sier han.

Han er ikke i tvil om at kampen mot Vålerenga kan by på overraskelser.

– Alt kan skje i cup. Det vet alle, konstaterer Stangnes på spørsmål om cupeventyret fortsetter for Stjørdals-Blink.

Daglig leder i klubben Kevin Ingebrigtsen er tydelig når han forteller om sjansene mot Oslo-klubben Vålerenga.

– Det er klart vi sier det samme igjen: Ni av ti ganger, eller 99 av 100, så vinner Vålerenga denne kampen. Men jeg er trygg på at vi skal gi dem motstand, sier han.

Cupen har hatt sin pris for et Stjørdals-Blink på 11.-plass i sin avdeling i PostNord-ligaen. Skulle Blink avansere fra kampen mot Vålerenga, blir det heller ingenting av den nært forestående sommerpausen.

– Skulle vi gå videre så får vi faen ikke ferie heller, men jeg tror spillerne driter i ferien og heller vil ha ny cupkamp, sier han, før han legger til:

– De skal ut med åpent sinn og nyte det. De skal spille med lave skuldre og gjøre livet surt for Vålerenga.