TIL CANADA: Rosenborgs Jayden Nelson skal spille nord- og mellomamerikansk fotballmesterskap for Canada. Foto: Ole Martin Wold / NTB

RBK-spiller reiser på landslagsoppdrag

Den kanadiske RBK-spilleren Jayden Nelson slutter seg til Canadas landslagstropp, som skal spille nord- og mellomamerikansk fotballmesterskap i tiden fremover.

NTB

Det skriver Rosenborg på sine nettsider.

Nelson var egentlig reserve til troppen, men på grunn av et forfall ble han etteruttatt. Klubben skriver at 20-åringen reiste mandag og at de 2–3 neste RBK-kampene vil gå uten kantspilleren.

Canada spiller første gruppespillkamp i Gold Cup mot Guadeloupe tirsdag 27. juni. Senere skal de også møte Cuba og Guatemala, før et eventuelt sluttspill.

Nelson kom til Rosenborg før sesongen på en overgang fra MLS-klubben Toronto FC. Denne sesongen har den hurtige angrepsspilleren scoret to mål og levert to målgivende på elleve kamper.