Kommentar

Litt for dårlige i alt – inkludert flaks

NYTT TAP: Landslagssjef Leif Gunnar Smerud og Norge U21 tapte igjen i EM.

(Norge-Frankrike 0–1) Norge kom seg til U-EM på overtid. Da er det kanskje ikke så rart at Leif Gunnar Smeruds lag er litt for dårlige i alt - og trolig ryker ut av mesterskapet på onsdag.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

I åpningskampen mot Sveits, et lag på nivå med Norge, så skapte Norge nok til å vinne kampen. Da var det tabber som ødela.

Mot et enda bedre fransk lag, skapte Norge null og niks til det var spilt 86 minutter.

Det duger ikke, spesielt når du blir liggende under 1–0 tidlig i 2. omgang. Norge gjorde mye bra, men en feil, med påfølgende følgefeil, ble avgjørende fra tre forsvarsspillere: Henrik Heggheim mistet ballen på Frankrikes halvdel, franskmennene kontret, Jesper Dalland bommet på ballen da innlegget kom - og Leo Fuhr Hjelde drev ballwatching mens Michael Olise snek seg inn og scoret.

På Frankrikes første målsjanse - som mot Sveits, som scoret på sine to første.

Dermed var Norge i trøbbel, og det gikk altså helt til det 86. minutt før Norge skapte en sjanse. Så kom det en sluttspurt, det ble skummelt og vi kan legge til to-tre sjanser.

Og ja, de to siste sjansene var så store at en av dem like godt kunne havnet i nettet, men heller ikke i avdelingen for flaks hadde Norge marginer.

Faktisk var det keeper Kristoffer Klaesson som fikk en av sjansene.

En scoring fra ham hadde vært fortjent, etter at han sto en stor kamp i Norges mål, med sju kvalifiserte redninger. Klaesson viste til fulle at det var rett å bytte keeper før møtet med Frankrike.

Norge har ikke dummet seg ut i noen av kampene så langt, har vist at de henger med, men også at det mangler litt på å slå helt gjennom - som A-laget. Feil må lukes bort, det skjer for ofte at motstanderen bare trenger en sjanse eller to for å få scoring mens Norge trenger 5–10 for å score selv.

Det mangler en spill-opplegger, en som kan utgjøre en større forskjell enn det Christos Zafeiris gjør. Det mangler en spiss med større pondus enn Erik Botheim, og så har kanskje Leif Gunnar Smerud så mange kvikke og teknisk gode kantspillere, at det blir vanskelig å velge.

Vrakingen av Emil Konradsen Ceide var merkelig, etter mitt syn. Han var god mot Sveits, scoret og hadde selvtilliten. I tillegg har han fysikken, som gjerne skremmer forsvarsspillerne litt. I stedet satset Smerud denne gangen på Oscar Bobb (natrulig etter kampen mot Sveits) og Antonio Nusa (fristende, det skjønner jeg på grunn av Dribleren, han som kan skape ubalanse hos motstanderen.)

Men Ceide viste, da han kom inn, at han burde startet. Han skapte mer på de minuttene han fikk enn de to andre kantspillerne til sammen. Det ble faktisk en aning panikk hos franskmennene da Konradsen Ceide kom på banen.

Nå er Norge der at det (igjen) handler om teori for å avansere. Norge må slå Italia, det er sikkert, og så må Frankrike slå Sveits.

Men dette får vi ta da det kommer.

Akkurat nå virker det som om det blir med de tre kampene i innledende runde i Norge U-21s første mesterskap på 10 år.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden.