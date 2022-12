I AKSJON: Guro Reiten under torsdagens Champions League-kamp mot PSG på Stamford Bridge.

Reiten og Chelsea ble gruppevinnere i Champions League

Guro Reiten var tredje sist på det flotteste målet da Chelsea nedsablet Paris Saint-Germain med 3-0 på Stamford Bridge og ble gruppevinner i mesterligaen.

NTB

Begge lag var allerede videre til kvartfinale, men PSG ville med tomålsseier eller bedre ha sluttet seg til Arsenal, Barcelona og Wolfsburg som gruppevinner. I stedet er det Chelsea som blir seedet sammen med de nevnte lagene når kvartfinalene skal trekkes 10. februar.

– Jeg fikk prestasjonen jeg ønsket. Vi dominerte kampen og hadde kontroll. Det oste selvtillit av laget i dag. Det virket nesten som en treningsøkt, sa Chelsea-manager Emma Hayes til uefa.com.

Chelsea tok ledelsen da Sam Kerr klinte ballen i krysset fra 20 meters hold. Lauren James doblet ledelsen ti minutter ut i 2. omgang etter at keeper Sarah Bouhaddi feilet med en igangsetting, og syv minutter senere spilte Guro Reiten vakkert fram Kirby, som like pent sendte ballen skrått ut til James. 21-åringen ble tomålsscorer mot et utspilt gjestelag, som var sjakk matt.

Maren Mjelde var ubenyttet reserve for Chelsea. (NTB)