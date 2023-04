OVER OG UT: For Graham Potter.

Graham Potter ferdig i Chelsea

Graham Potter (47) er ferdig som Chelsea-manager. Det bekrefter London-klubben i en pressemelding.

VG utvider saken.

– På vegne av alle i klubben så ønsker vi å takke Graham for hans bidrag i Chelsea. Vi har den ytterste respekt for Graham som trener og person. Han har alltid opptrådt seg profesjonelt og med integritet. Vi er alle skuffet over utfallet, sier Chelsea-eierne Todd Boehly og Behdad Eghbali i en felles uttalelse.

Engelskmannen tok over Chelsea 8. september i høst.

Bruno Saltor tar over laget som midlertidig trener. Da sesongen startet, var Thomas Tuchel (nå tatt over Bayern München) Chelsea-manager.

Chelsea ligger på en skuffende 11. plass i Premier League, men er et av åtte lag som er igjen i Champions League. De møter Real Madrid i kvartfinalen.

