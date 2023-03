TILBAKE: Erik Hoftun.

Hoftun gjør fotball-comeback

Etter fire år utenfor fotballen gjør tidligere Rosenborg-trener og leder, Erik Hoftun (54), nå comeback i idretten han elsker - som sportssjef i Norsk Toppfotball.

Han overtar jobben etter Øystein Neerland, som returnerer til Molde. Neerland tok i sin tid over jobben etter Erik Solér, som ble syk og etter hvert ufør.

Nå er det altså Rosenborg-legenden Erik Hoftun som skal jobbe med toppklubbene i norsk fotball. Hoftun var sterkt preget etter rettssaken med Rosenborg for fire år siden, en sak som tok veldig på den gamle midtstopperen - og som gjorde at han trakk seg unna fotball for en stund.

– Jeg hadde behov for en pause fra fotballen, jeg tok et steg tilbake. Jeg kjente veldig på å puste litt etter den saken, den preget meg veldig, sier Erik Hoftun til VG.

I fire år holdt han seg unna, selv om det dukket opp tilbud av forskjellige slag - fra klubber. Men så ble sportssjef-jobben i Norsk Toppfotball ledig.

– En jobb jeg hadde svært lyst på, bygge norsk toppfotball. Denne jobben er noe for meg. Og heldigvis fikk jeg den, sier Erik Hoftun til.

Han jobber i dag i Trondheim Spektrum, har oppsigelsestid og starter ikke i jobben i Norsk Toppfotball før 1. august. Hoftun kommer fortsatt til å bo i Trondheim, men pendle. Det er - uansett - besøk hos toppklubbene som er hans viktigste jobb, og de holder til i store deler av landet vårt.

– Kona er lege på St Olav i Trondheim, så vi flytter ikke, sier Hoftun. De to dro til Napoli på en slags «voksen interrail» etter den opprivende rettssaken i Trondheim for fire år siden - også en måte å komme seg videre på ...

Veien videre nå er Norsk Toppfotball.

– Jeg er svært glad for at en kapasitet som Erik Hoftun er tilbake i toppfotballen. Han får en nøkkelrolle for å utvikle toppklubbene. Resultatene går rett vei. Med Erik på laget skal vi ta ytterligere steg, sier leder i Norsk Toppfotball, Leif Øverland, til VG.

Det var selvsagt flere gode kandidater, og det var fire i det avsluttende heatet, der Hoftun stakk av med «seieren».

– Jeg har lenge nå følt på sulten, at jeg ønsker meg tilbake til fotballen - og dette var muligheten jeg så etter, sier Erik Hoftun, som var assistent-trener for Kåre Ingebrigtsen i Rosenborgs foreløpig siste suksess-periode, fra 2015–18, med fire strake seriegull og tre cupmesterskap på fire sesonger.