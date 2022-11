Kommentar

Selvskading for evigheten

Cristiano Ronaldo går hardt ut mot Erik ten Hag i et nytt intervju.

Cristiano Ronaldo treffer med kritikken av Manchester United på noen punkter. Likevel skader frontalangrepet først og fremst ham selv.

Mye er usikkert etter sjokkintervjuet superstjernen ga til TV-personligheten Piers Morgan. Men én ting fremstår hevet over tvil:

Det er umulig å se for seg hvordan Ronaldo og Manchester United kan ha en fremtid i lag.

Det er godt mulig at nettopp det å komme seg bort var utslagsgivende for at Ronaldo valgte å lange ut så hardt. I tilfelle er det all grunn til å undres over hvor klok en slik strategi er. Det lukter selvmål lang vei av portugiserens atferd.

Hvilke toppklubber vil nå ønske å signere en 37 år gammel spiller med enorme lønnskrav og en innstilling som er det motsatte av lagbyggende?

For Erik ten Hags prosjekt har Ronaldo ikke passet ordentlig inn sportslig sett. Nå vil det fra et rent ledelsesperspektiv trolig bli helt umulig å ha med veteranen videre.

Om du skal bygge en autoritet overfor et kollektiv fra innsiden, kan du ikke ha et så ukontrollert uromoment som Ronaldos ego utgjør.

Derfor handler etter all sannsynlighet klubbens behandling fremover om hvordan – ikke hvorvidt – en skilsmisse kan gjennomføres.

Enda mer spesielt blir intervjuet Ronaldo kom med av at han fyrer av så bredt som han gjør, etter at han tidligere i sesongen nektet å komme inn mot Tottenham og forlot stadion før det var over. Vi har fortsatt til gode å høre hele intervjuet, men delene som er sluppet er sprengstoff i hvert ord.

En mer gjennomført provokasjon enn det Ronaldo har kommet med denne sesongen, er det nesten ikke mulig å se for seg fra en spiller.

Ingen er så store at de står over et fellesskap i en lagidrett, ei heller Cristiano Ronaldo.

Derfor er de sterke reaksjonene som strømmer inn, både fra ekspert- og supporterhold, uten tvil både berettigede og nødvendige.

Men når det er sagt, er det samtidig grunn til å understreke at deler kritikken Cristiano Ronaldo kommer med slett ikke er uten substans.

En spiller med 32 trofeer og mer enn 800 seniorscoringer å vise til, har langt på vei kommet dit han er gjennom å legge listen usedvanlig høyt.

Det er hevet over tvil at klubben han spiller for nå ikke har den samme posisjonen som den hadde i gullalderen, for å ty til et understatement.

Og når en veteran som Ronaldo velger å kritisere fasiliteter og klubbutvikling, kan det være all grunn til å lytte til hva han har å si. Selv om mye av angrepet er både utidig og uakseptabelt fra spissens side, er det ikke synonymt med at han bommer på alt.

Nå er imidlertid spørsmålet hva Manchester United kan gjøre for å vinne tilbake det tapte terrenget.

En av tingene klubben allerede har gjort, er å ansette en manager som virker å ha en gjennomtenkt plan for gjenreisning. I den er samhold et nøkkelbegrep. Det innebærer å skape et miljø der det dras i samme retning, med klubbens ve og vel som navet i alt man gjør.

Da er det vanskelig å ha med en diva som først og fremst er opptatt av seg selv.

Cristiano Ronaldo har hatt en nærmest uvirkelig god karriere, men det er ikke han fremtidens United skal bygges rundt.

Nå er det først og fremst leit at han river ned deler av sitt eget ettermæle.