HERJET: Bård Finne, her sammen med resten av Brann-laget etter en av sine to scoringer mot Rosenborg mandag.

Hornelands syrlige Finne-beskjed: − Hvor skal han dra?

BERGEN (VG) Bård Finne (28) er Eliteseriens heteste spiss for øyeblikket. Brann-spissen vil ikke spekulere i fremtiden, men trener Eirik Horneland tror juvelen blir i Norge.

– Nei, hvor skal han dra? sier Horneland i fullt alvor før han smiler litt da VG spør om han frykter at Finne skal forsvinne vekk fra klubben etter en råsterk sesongstart.

Etter mandagens to mål mot Rosenborg er det et betimelig spørsmål å stille. Brann-spissen står nemlig bokført med ni mål på ni kamper så langt i årets Eliteserie.

Han deler foreløpig toppscorertittelen med Bodø/Glimts Amahl Pellegrino.

Men Finne har også vist seg frem i cupen. Han ble for eksempel den store helten da Brann slo Lillestrøm i cupfinalen for en drøy uke siden.

Horneland utdyper derfor sitt utspill:

– Han har vært ute og prøvd seg. Det var ingen stor suksess, og han har opplevd opp- og nedturer ute. Nå spiller han for fulle tribuner, har tatt et cupgull i hjembyen sin. Det er vanskelig å toppe det han er en del av her for en i hans alder, sier Brann-treneren.

Finne – som slo gjennom i nettopp Brann i 2012 – har ikke hatt vellykkede utenlandsopphold tidligere.

I 2014 byttet han ut Norge med FC Köln i Tyskland.

Senere ble han hentet til FC Heidenheim, det også i tysk fotball.

Så dro han hjem til Norge og Vålerenga i 2017. Der spilte han fire sesonger.

Fra hovedstaden slo han til på tilbudet fra danske SønderjyskE i 2021, men samme år gjorde han retur til Brann.

Ingen av utenlandsoppholdene har vært noen målsuksess.

Horneland beskriver i dag eleven som en som trives, har trygghet i spissrollen, er vanvittig god inne i 16-meteren, vanskelig å håndtere og fange opp inne i boksen. Ikke rart Horneland har blitt svært glad i målmaskinen sin.

– Så du tror ikke Finne har én god kontrakt i utlandet igjen?

– Det kan han ta på slutten av karrieren. Men først må han score nok mål her, sier Horneland og gliser.

FORNØYD: Brann-trener Eirik Horneland, her avbildet i pressesonen etter kampen mot Rosenborg mandag.

Finne gir Horneland rett i at han har det veldig gøy med fotballen om dagen og forteller til VG at han bare er opptatt av at laget skal klare å holde nivået oppe gjennom hele sesongen.

«Stille og rolig», svarer 28-åringen da VG spør om det er noe ekstra pågang på agentens telefon.

– Jeg har ekstremt fokus på det vi skal gjøre her. Det har gitt fine resultater siste ukene og det har vært veldig gøy å spille.

– Men avfeier du et nytt eventyr i utlandet?

– Jeg har ikke tatt noen som helst stilling til det. Jeg er mest opptatt av å levere så godt jeg kan. Det er det som står i hodet mitt. Jeg skjønner at det er interessant å spørre om. Men jeg har ikke så mye å si om det, sier Finne.

