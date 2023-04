BUSINESSMANN OG FAN-FLØRTER: Finske Thomas Zilliacus er blant de som ønsker å kjøpe opp Manchester United, og han har vært på flørteren med fansen for å få dem på hans side. Her er han avbildet i Singapore i 1995.

Finsk investor trekker seg fra kampen om Manchester United-oppkjøp og kaller det en «farse»

MANCHESTER (VG) Den finske forretningsmannen Thomas Zilliacus trekker seg fra kampen om å kjøpe opp Manchester United etter at det ble lyst ut en tredje budrunde.

Det bekrefter han på Twitter – der han samtidig går hardt ut mot majoritetsholderne i storklubben, den amerikanske Glazer-familien.

«Jeg kommer ikke til å delta i en tredje budrunde for United. Budkrigen er på vei til å bli en farse, der Glazer-familien ikke viser klubben noen form for respekt. Utsettelsene gjør det svært vanskelig å bygge et vinnende lag for neste sesong», skriver Zilliacus på Twitter:

Bakgrunnen er at Raine-gruppen, som håndterer budprosessen på vegne av Glazer-familien, tirsdag denne uken annonserte en tredje runde for budgiverne som ønsker å kjøpe klubben.

Finnen ble med i oppkjøpskappløpet i den andre runden, og har luftet flere muligheter for hvordan dette skal finne sted.

Nå er det tilsynelatende mellom kun den britiske milliardæren Sir Jim Radcliffe og Sheikh Jassim, som representerer den qatarske kongefamilien.

I nok en melding på Twitter melder Zilliacus at både han, Radcliffe og Jassim var klare for å forhandle et oppkjøp med Glazer-familien. Han mener en tredje runde med oppkjøp kun er satt opp for å maksimere Glazer-familiens gevinst ved å selge klubben:

Oppkjøpet av Manchester United er meldt å ha en verdi på rundt seks milliarder kroner, selv om eksakte summer ikke er bekreftet – all den tid forhandlingene er konfidensielle.

Glazer-familien skal ifølge Manchester Evening News ønske opp mot ni milliarder kroner for klubben.