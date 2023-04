Reiten-assist på vinnermålet da Chelsea tok seg til FA-cupfinale

Chelseas kvinnelag er klar for en ny FA-cupfinale etter å ha slått Aston Villa 1-0 på bortebane i semifinalen. Guro Reiten hadde assist på vinnermålet.

NTB

Reitens presise innlegg fra venstre sto bak mange Chelsea-sjanser, og i det 60. minutt fant hun hodet til storscorer Sam Kerr. Den australske spissen knuste Kirsty Hanson i luftduell ved lengste stolpe og stanget inn vinnermålet.

– Guro vet at jeg liker å få innleggene ved lengste stolpe. Da jeg var oppe i lufta, visste jeg at jeg ville få hodet på den, sa Kerr til BBC.

– Jeg spiller i et fantastisk lag. Det er en glede å være spiss for et slikt lag.

Chelsea møter Manchester United i FA-cupfinalen på Wembley 14. mai, på jakt etter sin fjerde strake tittel i turneringen. United er i sin første finale etter å ha slått Brighton 3-2 lørdag.

Chelsea var stor favoritt, men fikk tøff kamp fra Aston Villa, som i flere perioder styrte kampen og satte Chelsea-forsvaret under press. Laget slet likevel med å komme til store muligheter mot et hjemmeforsvar der Maren Mjelde og Magdalena Eriksson spilte svært solid.

Tirsdag var de kaptein for hvert sitt lag da Sverige og Norge spilte 3-3 i Göteborg, søndag var ingen av dem interessert i å slippe til scoringer.

– De gjorde en strålende jobb og holdt nullen. Det var godt gjort på et veldig vanskelig underlag, sa Chelsea-manager Emma Hayes til BBC.

AVGJØRELSEN: Sam Kerr nikker inn seiersmålet bak Aston Villas Hannah Hampton.

Reiten sto bak mange av Chelseas beste sjanser. I første omgang hadde hun innlegg til Lauren James og Kerr som ikke ble utnyttet godt nok. Bare 15 sekunder ut i 2. omgang fant hun Jelena Cankovic, som knallet ballen i krysset og ut.

Aston Villa hadde også sine muligheter. Lucy Staniforth satte Chelsea-keeper Zecira Musovic på en stor prøve med et kjempeskudd fra 25 meter på overtid i første omgang, og Alisha Lehmann skjøt i nettveggen fra god posisjon rett før Chelsea tok ledelsen.

Villa presset mot slutten og var nærmest da Sarah Mayling skjøt i stolpen og ut i det 84. minutt.

– Vi var strålende i dag, og det beste laget kampen sett under ett. Jeg er knust på vegne av spillerne, sa Chelsea-manager Carla Ward.