Gulliksen er på medisinsk test i Bodø

Angrepsspiller Tobias Gulliksen (20) er på medisinsk test hos Bodø/Glimt torsdag.

Det bekrefter Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen til Bodønu.

– Det er ikke noe hemmelighet at han er her, men så er det prosesser som skal gjøres. Dere tror ting er på plass, men det er det ikke. Jeg bare sier det, sier Knutsen til lokalavisen.

– Jeg har akkurat hatt et møte med dem, og vi skal gjøre all research i verden for at det blir stor sannsynlighet når vi signerer en spiller, at det blir en riktig Glimt-signering. Den prosessen står vi i nå.

Knutsen tror at klubben har konkludert med om Gulliksen blir Glimt-spiller allerede fredag. Klubbene skal være enige om overgangen.

– Det kan jeg si, vi har fulgt han over tid. Og det andre han har det går på, det er typen og det er en veldig gunstig alder, i forhold til å utvikle det mer, sier Knutsen.

Gulliksen har 78 A-kamper for Strømsgodset, men har ikke spilt noen av de nyligste kampene for Drammen-klubben.

