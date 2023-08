FIKK NOK: Raphaël Varane la opp på det franske landslaget på grunn av det tøffe kampprogrammet.

Slår alarm om kampprogrammet: − Hvorfor blir vi ikke hørt?

Spillere og trenere har gjentatte ganger klaget på det tette kampprogram de siste årene. Manchester Uniteds Raphaël Varane (30) opplever at de ikke blir hørt.

– Hvorfor blir vi ikke hørt? spør Manchester United-stopperen i et innlegg publisert på Twitter mandag formiddag.

Ifølge Varane deltok han i et møte med det engelske fotballforbundet forrige uke. Der delte spillerne og trenerne sine bekymringer om at det er «for mange kamper, et for tett program, og at det er kommet på et nivå som er farlig for spillernes fysiske og mentale velvære».

I stedet skal det ha kommet en anbefaling om lengre kamper, høyere intensitet og mindre uttrykk av følelser fra spillerne, hevder Varane.

Les hele Varanes innlegg under.

30-åringen vekket oppsikt da han etter nyttår trakk seg fra det franske landslaget. Han forklarte senere at han følte seg «kvelt» av det tøffe kampprogrammet.

På Twitter får han støtte av Manchester United-helten Rio Ferdinand.

– Å finne en løsning der alle (inkludert supporterne) er fornøyde, må være målet, skriver Ferdinand.

Land som Tyskland, Italia og Spania har tradisjonelt sett tatt en pause fra fotballen i månedsskiftet desember-januar. I samme periode går de engelske klubbene inn i et skikkelig hardkjør, med både serie- og cupspill.

En rekke profilerte managere har gjentatte ganger uttrykt sin frustrasjon rundt dette, blant andre Jürgen Klopp og Pep Guardiola.

BEKYMRET: Manchester City-manager Pep Guardiola er bekymret på vegne av spillerne.

– Du fullfører sesongen, hviler i to uker og så har du sesongoppkjøring. Hvorfor? Fordi vi tapte ikke. Hvert år blir det bare verre og verre. Og det skal bare bli enda verre. For å være ærlig så vet jeg ikke hvor det skal ende, sa Guardiola denne helgen.

City-spiller Rodri spilte hele 68 kamper for klubb og landslag i løpet av sist sesong. De neste årene kan det bli enda flere kamper.

Manchester City skal i desember spille VM for klubblag i Saudi-Arabia. Denne sesongens Champions League-finale går 1. juni, før EM begynner 14. juni. Ett år senere, sommeren 2025, skal 32 lag delta i et flunkende nytt format av klubb-VM.

