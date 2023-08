NI STRAKE: Humøret er på topp hos Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen etter Vikings lengste seiersrekke noen gang.

Likestilte Viking-trenere kan skrive historie: − Dette er moderne ledelse

STAVANGER (VG) De kan bli den første trenerduoen som vinner gull i eliteserien. Bjarte Lunde Aarsheim (48) og Morten Jensen (43) har stått gjennom den første stormen.

Og har ledet Viking til ni strake seire.

– Dette er moderne ledelse. Vi fikk mest pepper fra den gamle garden: «Hvem er sjefen? Hvem setter ned foten?». Det var skepsis, sier Morten Jensen til VG.

Motgangen har forduftet like fort som en godværsdag har gjort, denne regnværssommeren i Stavanger.

Søndag ble Lillestrøm feid til side på Åråsen. Siden 11. juni har Viking-skipet holdt stø kurs mot toppen av tabellen. De sidestilte trenerne har seilt fra fotballens helvete til himmelen på mindre enn ett år. Én seier på 14 kamper er byttet ut med klubbens lengste seiersrekke noensinne.

– Den lojaliteten vil lovet hverandre da vi startet, den fikk prøvd seg, sier Bjarte Lunde Aarsheim.

Han så ikke bare seg selv i speilet i fjor høst. Aarsheim og Jensen «speilet» hverandre.

– Vi så på sterke og svake sider. Vi torde å se hvor vi hadde hver andre. Det var positivt, legger han til.

Bjarne Berntsen ble fjernet for å gi plass til duoen i 2020. De leverte seriebronse i 2021. Berntsen ga likevel et lite stikk foran sesongen i fjor: «Du vet ikke hvordan systemet med to likestilte trenere fungerer før du får motgang. Og det har de ikke hatt – ennå.»

Nå har de stått i motvind så sterk at Viking sportssjef Erik Nevland aldri har opplevd verre.

– Vi fikk enorm støtte i klubben. Vi er jo tilbake til Viking-identiteten. Vi er en folkelig klubb som representerer Stavanger og alle herfra. Da det gikk dårlig var vi også opptatt å være åpne. Vi hadde flere fankvelder hvor vi inviterte folk inn og forklarte «hva i helvete vi holdt på med». Det var enormt viktig å gjøre, mener Bjarte Lunde Aarsheim.

– Det er i motgang du ser hvor sterkt et trenerteam er. Du står sterkere om du kommer ut av det med erfaringer og lærdommer, sier Morten Jensen.

Han drar linjene til sitt tidligere liv som forretningsutvikler for industri og skipsfart i selskapet Proserv.

– Folk som har erfaring fra velfungerende team i oljebransjen mente at vi fant en smart måte å løse trenerjobben på. Det kunne fungere så lenge begge la sitt eget ego til side. For oss er klubben størst, sier Jensen.

SIDESTILTE: Morten Jensen (til venstre) og Bjarte Lunde Aarsheim har funnet hver andre som sidestilte Viking-trenere.

VG møter Vikings trenerduo etter en regnfylt, intensiv økt på SR Bank arena. Duoen inntar Edgar Falch Edgar FalchViking-spiller (1930-2013) som spilte 28 landskamper for Norge.-losjen med et smil. Bortover gangen ligger 39 rom med navn etter fordums Viking-helter.

Det formelig lukter sleip matte. En sviende takling av Sigbjørn Slinning Sigbjørn SlinningVenstreback (født 1945) med fire seriegull og 523 kamper for Viking. 42 landskamper.. En finstemt pasning signert Svein Kvia Svein KviaMidtbanespiller (1947-2005) med fem seriemesterskap og et NM-gull for Viking. 39 landskamper.. Eller en flygar-feiring fra Alf Kåre Tveit Alf Kåre TveitSpiss (født 1967) med serie- og NM-gull for Viking. Huskes for sine målfeiringer.. Vikings gullalder ga seks seriegull fra 1972 til 1982.

– En stolt historie. Men det gjelder å skape nye store øyeblikk, mener Bjarte Lunde Aarsheim.

Bare det legendariske 72-laget har gjort det bedre over 18 kamper enn dagens Viking-utgave.

– Innenlands har vi hentet inspirasjon fra Bodø/Glimt. Men vi har også hentet mye fra den spanske måten å spille 4-3-3 på. Hvordan spillet skal bygges opp. Men vi er ikke like Bodø/Glimt. Vi ligner oss selv. Vi er det eneste laget som bygger spillet på den måten i Norge, mener Morten Jensen.

For 10 år siden var han spillende trener i 5. divisjonsklubben Havørn. Lunde Aarsheim kombinerte jobben i Sandnes Sparebank med å trene Hundvåg.

– Som spiller opplevde jeg en haug med tredjeplasser og Viking var et topplag. Men hver gang vi nærmet oss noe og hadde full stadion, så sviktet vi. Men med denne gjengen nå: Vi leverer hver gang «SR» fylles opp, mener Bjarte Lunde Aarsheim.

Viking kan vinne sitt første seriegull siden 1991. Ingen likestilt trenerduo har vunnet seriegull siden 1963. Så langt VG har oversikt over, skjedde det heller ikke mellom seriesystemet ble opprettet i 1948 og ’63.

– En kamp av gangen, ler det mellom skjeggtustene til Lunde Aarsheim.

NY HÆRFØRER: Markus Solbakken hatt tatt dirigentpinnen i Viking. Hermed Lillestrøms Vebjørn Hoff og dommer Rohit Saggi søndag.

– Men vi drømmer jo om å vinne noe med Viking. Det var det første vi sa i jobbintervjuet, sier han.

Trenerduoen har strammet kraftig opp. De har hanket inn igjen arbeidsoppgaver som var delegert. Viking har sluttet å vingle mellom formasjoner og spillere. Analysen av motstanderen er ikke lenger det viktigste. Fokuset er snudd til hva Viking selv kan styre. I tillegg har ikke Viking solgt en signalspiller som Veton Berisha midt i sesongen.

– Jeg tror hele klubben har lært, sier Bjarte Lunde Aarsheim.

Kaptein Zlatko Tripic forteller om enormt mange møter med spillerne. Markus Solbakkens utvikling har eksplodert etter omfattende samtaler med trenerne.

– Vi har hele veien inkludert og involvert spillerne. Men samtidig er de vi som bestemmer. Vi kan være uenig, men lytter og er åpne for innspill. Det kan føre til justeringer på det fotballfaglige eller på ledelsesprinsipper.

Avstanden opp til Moldes 17. seire på rad (2022) er fortsatt lang. Men Viking kan vinne sin tiende strake mot Stabæk søndag.

– Det bobler i Stavanger, beskriver Morten Jensen.

– Denne jobben er ekstremt spesiell for oss, sier Bjarte Lunde Aarsheim og legger til:

– Jeg vet ikke om dette hadde gått andre steder. Jeg vet ikke om vi hadde tort å gjøre det.

