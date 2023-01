Alexander Sørloth nyter glade dager i Real Sociedad. Lørdag ble det nok en scoring.

Sørloth i storform - scoret for fjerde kamp på rad

(Real Sociedad - Athletic Club 3–1) Alexander Sørloth slutter ikke å score i Spania. Ble andre nordmann med scoring i fire strake kamper i La Liga.

Trønderen brukte bare 25 minutter på å gi Real Sociedad 1–0 i basker-derbyet mot Athletic. Et lekkert mottak i tett duell med to Athletic-forsvaret, en liten piruett, og vipps var ledelsen et faktum.

Med det tegner Sørloth navnet sitt inn i et lite stykke norsk La liga-historie. Sørloths fjerde mål på de fire siste kampene gjør nemlig at 27-åringen matcher rekken til John Carew.

Scoringen var også Sørloths syvende denne sesongen. Carew er den eneste nordmannen som har klart å passere tosifret antall La Liga-scoringer, da han noterte seg for 11 mål for Valencia i 2000/01-sesongen. Nå er det kun tre scoringer igjen for at den listen inkluderer to nordmenn.

12 minutter senere la Takefusa Kubo på til 2–0 for La Real, før Oihan Sancet reduserte for Athletic like før hvilen.

Tidlig i andre omgang ble Sørloth liggende med skade etter å ha blitt tråkket på foten og måtte etterhvert kaste inn håndkleet til. 27-åringen så heldigvis ikke ut til å være alt for preget da han ble applaudert av banen av hjemmefansen.

Erstatter Mikel Oyarzabal fikk æren av å sette 3–1 fra straffemerket.

Sørloth ut med skade tidlig i andre omgang i basker-derbyet mot Athletic.

Real Sociedad ligger på tredjeplass i La liga, tre poeng bak Real Madrid men med én kamp mer spilt enn Los Blancos.