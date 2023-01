Frankrikes fotballpresident Noël Le Graët etterforskes for seksuell trakassering

Noël Le Graët etterforskes etter anklager om seksuell trakassering.

Frankrikes fotballpresident Noël Le Graët etterforskes av politiet etter anklager om seksuell trakassering, ifølge franske medier.

NTB

Sist uke ble Le Graët suspendert fra presidentrollen som følge av anklagene. Da opplyste det franske fotballforbundet at visepresident Philippe Diallo vil fungere som midlertidig leder fram til saken er ferdig behandlet.

Fotballpresident Le Graët vil forbli suspendert inntil utfallet av en gransking bestilt av Det franske idrettsdepartementet foreligger.

Tirsdag opplyste påtalemyndigheten i Paris at de etterforsker anklagene mot 81 år gamle Le Graët, skriver nyhetsbyrået AFP. Fotballtoppen har avvist beskyldningene.

AFP skriver at saken mot 81-åringen ble åpnet mandag etter at fotballagenten Sonia Souid anklaget ham for seksuell trakassering. Souid representerer flere landslagsspillere. Saken har rystet fransk fotball i ukene etter at landet tapte VM-finalen for Argentina.

Le Graët har ledet forbundet siden 2011 og har mandat fram til 2024.