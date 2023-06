SPENT: Leif Gunnar Smerud avslutter jobben som U21-landslagssjef med EM i Romania og Georgia.

U21-sjefen vil skape magi i EM: − Jeg tror på skjulte, naturlige krefter

OSLO SENTRUM (VG) Leif Gunnar Smerud (46) mener U21-landslaget kan overraske motstandere som Frankrike og Italia, når Norge deltar i EM for første gang på 10 år. Selv ble rogalendingen utbrent som 23-åring.

På en italiensk restaurant i Norges hovedstad, like ved Oslo domkirke, svarer Smerud «nei» på spørsmål om han er religiøs. Han tror heller ikke på mirakler under mesterskapet i Romania og Georgia denne måneden.

– Men jeg tror på magi. Jeg tror på skjulte, naturlige krefter. Jeg tror det er masse mellom folk. Ikke i åndelig forstand, men det er krefter mellom folk som det ligger mye spennende i, sier Smerud til VG før servitøren kommer for å ta bestillingen.

«Det er egentlig litt tidlig for pizza – men kan jeg få en «quattro formaggi» «quattro formaggi»En italiensk pizza med fire forskjellige oster smeltet sammen. med ekstra skinke?» spør rogalendingen og smiler.

EGENDESIGNET PIZZA: U21-landslagssjefen gikk for en pizza med fire oster og ekstra skinke under møtet med VG i sommervarmen i Norges hovedstad.

I fjor sommer ledet Smerud det norske U21-landslaget til seier i kvalifiseringen mot blant andre Kroatia og Østerrike. Bare to ganger tidligere har Norge deltatt i et U21-EM. Norges A-landslag har som kjent ikke vært med i et mesterskap på 23 år. 22. juni skal kaptein Erik Botheim og de andre spillerne endelig i aksjon, når Sveits venter i åpningskampen i rumenske Cluj.

– At folk har en tilknytning, et emosjonelt bånd mellom seg. Det er det jeg mener med magi. Det handler ikke om noe overnaturlig. Tvert imot. Du spiller på naturlige krefter. Det syns jeg er kanskje det mest fascinerende med mennesker og fotball: At to pluss to faktisk kan bli fem, sier Smerud.

JUBLET: Slik så det ut i fjor da Leif Gunnar Smerud og det norske U21-landslaget hadde sikret kvalifikasjon til U21-EM.

Info Leif Gunnar Smerud Født: 24.01.1977 (46 år) Fra: Sola Sivilstatus: Samboer. Pappa til to barn Bosted: Oslo Utdannet: Psykolog og fotballtrener Jobb: Avtroppende U21-landslagssjef Klubber som spiller: Våganes, FK Vidar, LSK, Viking, Lyn og Mandalskameratene Klubber som trener: Mandalskameratene, Hønefoss, U21-landslaget, vikarsjef for kvinne- og herrelandslaget Vis mer

Smerud beskriver seg selv som «en lagbygger», en som får folk til å fungere sammen.

Etter sin egen spillerkarriere i klubber som Lillestrøm, Viking og Lyn, dro Sola-karen til Danmark. I København utdannet Smerud seg til psykolog, samtidig som han trente et guttelag og utviklet seg som trener gjennom samtaler med daværende FCK-høvding og nåværende A-landslagssjef Ståle Solbakken (55).

De siste ni årene har Smerud vært den øverste lederen til U21-landslaget, men det blir ikke noe 10-årsjubileum. Før EM kunngjorde Smerud at mesterskapet blir det siste han gjør i Norges Fotballforbund. Småbarnsfaren ønsker nye utfordringer, og er allerede knyttet til jobben som Vålerenga-trener.

OPPTATT AV KJEMI: Smerud mener det ligger en stor kraft i relasjonen mellom personer.

Mens en varm bris brer seg på uteserveringen i Oslo, snakker Smerud om at begrep som «trygghet», «stemning», «positiv energi», «kameratskap» og «glede» kan skape usynlige, men magiske forbindelser mellom mennesker. Det er ting som ikke kan måles.

– Nettopp! I mitt fag, i psykologien, snakker vi om non-spesifikke faktorer i terapi. Det er ting som ikke er så lette å måle. Det må være en opplevelse av at du blir ivaretatt, sett og forstått.

– Man hører jo om trenere som ikke snakker med nummer 12, 13, 14 og 15 i troppen før de er nødt til å bruke dem i elleveren. Hva syns du om den typen lederstil?

– Det er ganske mange veier som kan gi suksess. Det er blitt et større fokus på å se alle i dagens fotball, men slik det er i Norge er det ikke overalt i utlandet. Du har spillere i denne troppen hvor trenerne ikke snakker så mye til dem. Det kan også funke. Det er fascinerende. Men det skal være gøy å spille fotball. Du skal inspirere andre. Det er noe av det fotball handler om.

– Du er ikke redd for å bli oppfattet som alternativ når du snakker om magi og skjulte, naturlige krefter?

– Ikke hvis du definerer det slik jeg definerer det. Det er ingen hemmelighet at man kan samle spillere som er knallgode, men som ikke gjør det bra hvis de ikke har lagånden jeg definerer som magi. Bruce Springsteen snakker om det magiske i «vi-et». Det er det jeg mener. Det er sjeldnere du ser det ekte kameratskapet, sier Smerud og kjøler seg ned med en kald Pepsi Max.

KLARE MENINGER: Rogalendingen har store ambisjoner som trener.

Info U21-EM Årets U21-EM arrangeres i Romania og Georgia fra 21. juni til 8. juli. Norge spiller lagets tre innledende kamper i rumenske Cluj på følgende datoer: 22. juni: Sveits-Norge (CFR Cluj Stadium)

25. juni: Frankrike-Norge (CFR Cluj Stadium)

28. juni: Italia-Norge (Cluj Arena) Finalen er på georgisk jord lørdag 8. juli. Vis mer

Som 10-åring styrte Smerud skolekameratene under trening i den lokale klubben Våganes. Han hadde lest fotballbøker, pønsket ut øvelser og organiserte økter, men trenerkarrieren var lenger frem i tid.

I 1995 var Smerud i startelleveren under G18-EM i Hellas sammen med lagkamerater som Steffen Iversen, Martin Andresen og Eirik Bakke. I etterkant dro rogalendingen til Lillestrøm og begynte samtidig å studere på Norges idrettshøgskole (NIH).

Det skulle noen år senere vise seg å tappe Smerud fullstendig for krefter. Bare 23 år gammel, i sin første sesong som Viking-spiller, var han utbrent og måtte ta en lang pause fra fotballen.

– Lillestrøm trente under Olympiatoppen-regimet på den tiden der. Hadde jeg utsatt spillerne mine for det samme, hadde de dødd. Det var dager hvor jeg kjørte til Oslo og var i langrennssporet fra kvart over åtte til kvart over ni, hev meg i bilen til Åråsen, trente fotball til 12-halv ett og så dro tilbake til skolen for å ha forelesning. Det gikk da jeg var 19–20 år, men det slo meg i trynet da jeg flyttet hjem for å spille for Viking.

BLE UTBRENT: Smerud forteller at han møtte vegge som Viking-spiller, bare 23 år gammel.

– Hva lærte du av å bli utbrent som 23-åring?

– Jeg lærte at man må sette grenser og være nøye med at man ikke brenner av alt man har. Jeg skulle være god på alt. Det kostet for mye.

– Du er trener for spillere i samme alder som du var den gangen. Hvordan bruker du den erfaringen til å hjelpe dem?

– Jeg er opptatt av balansen. Hvis du skal komme deg gjennom nåløyet, være på landslaget og spille i en topp fem-liga, så er det et kjør. Vi har jobbet mye med hvilken livsstil de må ha for å klare det. I dag er spillerne veldig proffe. Hvis vi kommer med loff til dem, ser de dumt på oss og sier: «Dette kan vi jo ikke spise.» Du må være villig til å stå i kjøret, men du må også vite når du må endre på ting.

TROR PÅ MAGI: 46-åringen trives med å få det beste ut av folk og lag.

Smerud syns det mest krevende med å være trener er å balansere de individuelle hensynene opp mot hva som er det beste for kollektivet.

– Å lede stammer fra å lide. Som leder skal du egentlig ofre deg for kollektivets beste. Fotball er et lagspill, men det er ikke alltid alle husker det. Som Nils Arne (Eggen) sa: «Det er viktig å være god, men det er viktigere å gjøre andre gode.»

– Hvis ikke er ikke det du gjør så mye verdt, sier 46-åringen og innrømmer at han har vraket spillere fra troppen til U21-EM som individuelt sett er gode nok.

Grunnen? Fordi andre bringer med seg noe viktigere til gruppen som helhet.

Torsdag 22. juli klokken 18.00 blåses åpningskampen mot Sveits i gang på CFR Cluj Stadium. Oppgjøret direktesendes på VGTV. Emil Konradsen Ceïde (21) spiller til daglig for Sassuolo. Denne måneden har Serie A-profilen sagt at han vil «sjokkere» med Norge under EM.

– Det er noe bra i den uttalelsen. Jeg tror vi kan overraske positivt, sier Smerud.

– Hva er det med laget ditt som gjør at dere kan overraske?

– Vi har vært solide i forsvarsspillet. Det er en organisasjon og disiplin som gjør at vi er tøffe å bryte ned. Mot en god del lag, ikke de aller beste, har vi også hatt et grunnspill som har gitt oss scoringer. Men det er kollektivet som må gjøre det for oss, sier Smerud.

For det er der magien ligger.

KLAR FOR EM: Leif Gunnar Smerud gleder seg til å avslutte jobben med U21-landslaget på best mulig vis.

Info Norges U21-tropp Keepere: Mads Hedenstad Christiansen – Lillestrøm Kristoffer Klaesson – Leeds Rasmus Sandberg – Stjørdals-Blink Forsvarsspillere: Sebastian Sebulonsen – Brøndby Henrik Heggheim – Vålerenga Jesper Daland – Cercle Brugge David Møller Wolfe – Brann Leo Fuhr Hjelde – Rotherham Colin Rösler – Mjällby Warren Kamanzi – Toulouse Midtbanespillere: Sivert Heggheim Mannsverk – Molde Johan Hove – Groningen Christos Zafeiris – Slavia Praha Markus Solbakken – Viking Joshua Kitolano – Sparta Rotterdam Tobias Christensen – Fehérvár Håkon Evjen – Brøndby Angripere: Erik Botheim – Salernitana Antonio Nusa – Club Brugge Seedy Jatta – Vålerenga Osame Sahraoui – Heerenveen Oscar Bobb – Manchester City Emil Konradsen Ceïde – Sassuolo Vis mer

Info Slik sendes Norges gruppespillkamper i U21-EM Torsdag 22. juni kl. 18.00

Norge – Sveits på VG, NRK1 og i NRK TV Søndag 25. juni kl. 20.45

Norge – Frankrike på VG, NRK1 og i NRK TV Onsdag 28. juni kl. 20.45

Italia – Norge på VG, NRK3 og i NRK TV Ytterligere kamper med Norge, og finalen, sendes både på VG og NRK. Resten av kampene sendes eksklusivt på VG+ Sport. Mesterskapet spilles 21. juni til 8. juli i Romania og Georgia. Vis mer