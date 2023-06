KOKTE OVER: Kjetil Knutsen fikk gult kort av dommer Tore Hansen etter sinneutbruddet på sidelinjen.

Vålerenga-spillerne mener at de har noe å lære av Knutsens sinneutbrudd

VALLE (VG) (Vålerenga – Bodø/Glimt 1–3) Til tross for seieren kastet en frustrert Kjetil Knutsen (54) en vannflaske i bakken og pådro seg gult kort. Akkurat der kan nøkkelen ligge for Vålerenga, mener flere av spillerne.

Bodø/Glimt har fått en luke på hele åtte poeng ned til toeren Brann allerede etter ti serierunder.

En ny seier til tross: På stillingen 3–0 til bortelaget irriterte Glimt-trener Kjetil Knutsen seg så mye at han kastet en vannflaske i bakken da Vålerenga fikk et frispark like foran Glimt-benken.

Knutsen hevder at sinnet ikke var rettet mot dommeren.

– Vi klarer ikke å holde fokus og konsentrasjon. Hadde vi gjort det som vi gjorde i 3–0-angrepet så hadde det blitt en helt formidabel dag. Da hadde vi scoret fire og kanskje fem, men det klarte vi ikke i dag. Jeg er misfornøyd med den fasen av kampen.

– Og da ryker det fort en vannflaske?

– Ja, det er helt riktig. Det er også derfor den ryker. Det hadde egentlig ingenting med dommerne å gjøre, det var summen av frustrasjon. Jeg synes det bare var utrolig unødvendig at vi skulle invitere dem inn i kampen, sier Glimt-treneren – og spøker med at spillerne kan skylde på «heteslag» ettersom «de ikke er vant til mer enn ti grader i Bodø».

Vålerenga-spiller Fredrik Oldrup Jensen mener at klubben har noe å lære av Bodø/Glimt-mentaliteten.

– Vi må klare å gjøre mer som Bodø/Glimt og slutte å være så resultatorienterte. Vi må ikke bare se på resultater, men også klare å stå i det trøkket som kommer fra dere (pressen).

– På hvilken måte er dere svake på det nå, synes du?

– Jeg synes bare at vi ikke skal bli påvirket av det videre. Vi vet at i Vålerenga så kommer spørsmålene fort. Vi har mange fans som bryr seg voldsomt om klubben, så det er en vanskelig balansegang som fotballspiller. Jeg tror at veien å gå er å se på hva som er bra og hva som er dårlig, og så ta tak i det som må bli bedre og jobbe videre med det som er bra, sier Oldrup Jensen.

TRIUMF: Kjetil Knutsens menn trakk det lengste strået på Intility Arena. Dag-Eilev Fagermo og Vålerenga er fremdeles ligaens svakeste hjemmelag.

Bodø/Glimt-spiller Hugo Vetlesen berømmer klubbens filosofi.

– Vi må fortsatt holde oss på tærne. Det er Kjetil god på, som når han kaster en flaske i bakken på 3–0 der. Vi har en fin sjef som stiller krav. Vi er opptatt av prestasjoner og det vi gjør utpå banen. Selv om vi leder 3–0, så har ikke det noe å si. Det sier noe om den kulturen vi har bygget opp her.

Vetlesen svarer slik på utsagnet fra Oldrup Jensen:

– Alle mann i og rundt klubben må være med. Det er ikke bare vi fotballspillerne som gjør det, men også alle som jobber på kontorene. Hvis Oldrup mener det, så må Vålerenga kanskje tenke over det. Men klubber gjør det på forskjellige måter. Man ser at Molde har lykkes med en helt annen filosofi enn oss, så det blir ikke opp til meg å bedømme hva de skal gjøre. Vi har en tydelig identitet som vi jobber med hver eneste dag.

Dag-Eilev Fagermo forklarer den svake sesongstarten slik:

– Vi er for variable. Vi klarer ikke å ha kontinuitet. I dag ryker to spillere som skal starte ut med sykdom. Det er for mye rot. Vi må klare å sette en ellever som står mer som Glimt gjør. Den beste elleveren vår er etter min mening veldig bra, men den spiller vi altfor lite med, sier Fagermo.

MOTGANG: Dag-Eilev Fagermo har litt å tenke på. Vålerenga står med kun ti poeng på de første ni kampene.

