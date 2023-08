Markus Solbakken tatt ut på landslaget: − Må se vekk fra far/sønn-forholdet

ULLEVAAL STADION (VG) Ståle Solbakken har tatt ut sin egen sønn, Markus Solbakken (23), til den neste landslagssamlingen. Antonio Nusa (18) er også inne, mens Kristian Thorstvedt er vraket.

Ståle Solbakken overrasket med å ta ut sin egen sønn til den neste landslagssamlingen.

– Han er god nok akkurat nå. Ikke det letteste. Den vi har debattert mest. Vi har landet der at gjennom den rekke Viking har hatt har han vært veldig sentral. Han har en del egenskaper med nærteknikk og løpskapasitet. Da må vi se vekk fra far/sønn-forholdet, sier Solbakken.

– Jeg har ikke informert han på forhånd.

Markus Solbakken er først og fremst stolt over å ha blitt tatt ut til a-landslaget for første gang.

– Først og fremst er jeg stolt. Så er det en litt merkelig situasjon med far som trener. Vi får prøve å ikke tenke så mye på det og heller fokusere på å prestere så godt som jeg kan, sier sønn Solbakken til TV 2.

Ståle sier at assistentene Kent Bergersen og Brede Hangeland var mer påståelig enn han på at Markus burde bli med på samlingen.

– Det var flere i teamet som var påståelig for at dette skal skje. Jeg har kjørt en kontrollrunde. Det blir verst for ham å forholde seg til at faren er trener, men det trykket må han tåle.

SOM FAR SOM SØNN: Markus Solbakken viser frem et bilde av han som liten sammen med far Ståle Solbakken.

Info Dette er troppen: Keepere: Mathias Dyngeland (Brann), Ørjan Håskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Haugesund). Forsvar: Kristoffer Vassbakk Ajer (Brentford), Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt), Birger Meling (FC København), Stian Gregersen (Bordeaux), Andreas Hanche-Olsen (Mainz 05), Marcus Holmgren Pedersen (Sassuolo), Julian Ryerson (Dortmund), Stefan Strandberg (Vålerenga), Leo Skiri Østigård (Napoli). Midtbane: Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodø/Glimt), Sander Berge (Burnley), Emil Breivik (Molde), Antonio Nusa (Club Brugge), Osame Sahraoui (Heerenveen), Markus Solbakken (Viking), Ola Solbakken (Roma), Hugo Vetlesen (Club Brugge), Martin Ødegaard (Arsenal). Angrep: Bård Finne (Brann), Erling Braut Haaland (Manchester City), Jørgen Strand Larsen (Celta Vigo), Alexander Sørloth (Villarreal). Vis mer

Til VG sa Markus at han var veldig glad for at han ikke har blitt trent av faren tidligere.

– Jeg har aldri, aldri hatt ham som trener. Det er jeg glad for, sier Markus Solbakken

– Hvorfor?

– Jeg har opplevd «far-sønn». Jeg har hatt fedre som trenere. Jeg tror bare det blir vanskelig for begge parter. Det blir alltid diskusjoner som «du spiller fordi faren din er trener». Det blir en rar kjemi. Så vi har holdt oss unna det.

18 år gamle Antonio Nusa er også med i sin første A-landslagstropp. Kantspilleren har hatt en god start på sesongen med både scoring og målgivende på de tre første seriekampene for Club Brugge under Ronny Deilas ledelse.

I tillegg til Markus Solbakken er også Emil Breivik tatt ut. Det betyr at Kristian Thorstvedt, som har vært en fast inventar under Solbakkens ledelse, er vraket.

Thorstvedt står med 20 landskamper og har scoret fire mål. Han fikk sin debut med det som ble kjent som «nødlandslaget» mot Østerrike i 2020.

Siden Solbakken kom inn som landslagssjef har midtbanespilleren vært et fast innslag i troppen.

Sassuolo-spilleren har startet de to første kampene i Serie A denne sesongen på benken. Han har startet de fire første EM-kvalifiseringskampene på benken.