Alexander Isak jublet for scoring på St. James' Park da Newcastle sparket i gang Premier League i helgen. I september kommer det saudiarabiske landslaget til byen.

Saudi-Arabia skal spille landskamper på Newcastles arena

Newcastle blir vertskap for Saudi-Arabias privatlandskamper mot Costa Rica og Sør-Korea i september.

Det opplyser klubben på sine nettsider. Saudi-Arabia møter Costa Rica 8. september og Sør-Korea 12. september på St. James' Park.

«Saudi-Arabia, en nasjon besatt av fotball, fanget verdens oppmerksomhet under fjorårets VM ved å slå vinnerne Argentina 2-1 i en spennende gruppekamp i Qatar», skriver Newcastle i meldingen.

Billlettene til kampen vil kun koste omkring 65 norske kroner for voksne.

Klubben har sterke forbindelser til Saudi-Arabia. I 2021 ble Newcastle kjøpt opp av det saudiarabiske investeringsfondet PIF.

Selv om fondet ledes av kronprins Mohammed bin Salman, har Premier League gått god for det og hevdet at klubben ikke kontrolleres av myndighetene i Saudi-Arabia.

KRONPRINS: Mohammed bin Salman av Saudi-Arabia. Her på besøk til Jordan i juni i fjor, da han var på rundreise i regionen.

PIF har også overtatt aksjemajoriteten i fire klubber i saudiarabisk fotball. I sommer har flere store stjerner i Europa meldt overgang. Det har fått kritikere til å omtale det hele som sportsvasking for å gjøre seg attraktiv som nasjon samtidig som og endre på omdømmet som har vært forbundet med en rekke brudd på menneskerettighetene.

– Autoritære regimer, med Saudi-Arabia i spissen, inntar idretten med storm, og idretten er ikke forberedt, har prosjektleder Frank Conde Tangberg i Amnesty International uttalt til NTB.

Newcastle dundret over Aston Villa i sesongens første Premier League-kamp lørdag:

Professor Hans Erik Næss ved Høyskolen Kristiania forsker på forbindelsene mellom idrett, politikk, menneskerettigheter, business og kultur. Han er ikke overrasket over nyheten fra Newcastle.

– Dette er enda et ledd fra Saudi-Arabia i å bruke idretten til å styrke sin posisjon. De vil også vise andre land i deres region at: «Vi er mer populære i Europa enn dere», sier Næss til VG.

Næss mener landskampen i England er en naturlig del av Saudi-Arabias måte å bruke idretten for å skaffe seg oppmerksomhet.

– Dette er maktstrategier de bruker for å fremstå som moderne. De ønsker seg mer penger, mer oppmerksomhet og flere fans, og da er dette veien de må gå. Det er synd for fotballen, det er pengene som styrer og det blir bare verre. Oppkjøpet av Newcastle var mer en investering enn at eierne syns fotball er gøy. Det er snart bare pengene som rår i fotball, mener Næss.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post