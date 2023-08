FESTBREMS: Ole Erik Midtskogen og Odd fikk med seg ett poeng fra Intility.

Ny nedtur for Vålerenga – uavgjort mot Odd

VALLE (VG) (Vålerenga - Odd 2–2) Debutant Eneo Bitri (27) så ut til gi Vålerenga tre etterlengtede poeng - men så spolerte Odd festen på Intility.

Det er kun tre dager siden Vålerenga signerte Eneo Bitri, men trener Geir Bakke kastet den albanske landslagsspilleren rett inn på laget mot Odd.

Og det så ut til å bli en tung debut for 27-åringen:

Allerede etter syv minutter ble Bitri knust av Ole Erik Midstkogen i en hodeduell. Dennis Gjengaar plukket opp andreballen, avanserte noen meter, og banket til fra 20 meter - forbi Jacob Storevik i VIF-buret.

LEDERMÅLET: Dennis Gjengaar og Odd jubler for 1–0.

Vålerenga brukte ikke lange tiden på å slå tilbake:

Ti minutter senere la Mohamed Ofkir ut på et soloraid på høyrekanten, før han pisket et lavt innlegg inn i boks. Foran mål skled en uheldig Sondre Solholm Johansen ballen i eget nett.

Og så skulle nysigneringen Bitri vise seg fra en langt bedre side:

På en utoverskrudd corner fra Elias Hagen kastet albaneren seg frem ved første stolpe og stanget ballen lekkert videre i lengste hjørne.

Foran euforiske fans på Østblokka så Vålerenga ut til å gå mot tre poeng - og med en ny helt i Eneo Bitri.

DEBUT-SCORING: Eneo Bitri og Vålerenga feirer 2–1-målet til albaneren.

Men et Vålerenga-lag med kun én seier på seks kamper etter at Geir Bakke tok over som hovedtrener måtte se nok en trepoenger glippe:

Evigunge Espen Ruud (39) kombinerte fint med Leonard Owosu, før han serverte Ole Erik Midtskogen inne foran mål.

Med 2–2 blir Vålerenga liggende på 14.-plass i Eliteserien, ett poeng bak Sandefjord på sikker plass.

