Erling Braut Haaland scorer på bestilling for Manchester City.

Engelsk spisslegende: − Kane ville scoret like mange mål som Haaland i City

Den tidligere fotballstjernen Alan Shearer tror Harry Kane (29) ville kopiert Erling Braut Haalands (22) pangstart i Manchester City, dersom han ble hentet til klubben.

NTB

Publisert: Nå nettopp

Haaland har bøttet inn mål siden overgangen fra Borussia Dortmund i sommer. 15 fulltreffere er fasiten så langt. Ikke mindre enn tre hattrick har det blitt.

Mange eksperter har pekt på at den norske stjernespissen er noe helt for seg selv. I sin spalte hos The Athletic onsdag hevder imidlertid Alan Shearer at Harry Kane ville begynt City-karrieren på samme vis, dersom han hadde blitt City-spiller i stedet for Haaland.

«Hvis Harry var i dette City-laget, ville han scoret like mange mål som Erling har gjort», skriver den tidligere toppspissen.

Bakteppet for uttalelsen er at Manchester City jobbet hardt for å hente Kane til klubben i fjor sommer. Da nektet Tottenham å slippe superspissen. I sommerens overgangsvindu ble så fokuset rettet mot Haaland framfor å gjøre nye Kane-framstøt.

Shearer mer enn antyder at kvaliteten på Guardiolas City-byggverk er en av hovedårsakene til at Haaland har levert fenomenale tall nærmest fra første sekund.

«Det er et drømmeland for enhver toppspiss. Jeg har sagt det hele tiden – en toppscorer i dette City-laget bør score 40 mål. Hvis Erling holder seg i form, så ender han på det og kanskje enda litt til», skriver Shearer.

«Harrys meritter forteller oss at han ville klart det også. Det er ingen tvil om hva Pep tenker om Harry, og hva de aller fleste andre tenker om ham også. Han er en toppscorer: han har gjort åtte mål på ni ligakamper så langt, som vi ville snakket mye mer om hvis det ikke var for Erling», fortsetter han.

Se alle målene til Harry Kane denne sesongen:

Shearer påpeker at Kanes mål har kommet på tross av at han i tillegg har hatt en kreativ rolle i Tottenham-laget og ofte har måttet trekke dypt i banen. Han tror Kane ville fått en langt mer tydelig spissrolle i City.

«Ingenting av dette sier jeg for å hevde at det Erling gjør ikke er noe mindre enn utrolig», understreker Shearer, som for øvrig føler seg trygg på at også han selv ville gjort noen mål for dagens City-lag.

Manchester City møter Liverpool til storkamp i Premier League søndag.