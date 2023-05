Kommentar

Solbakken er ikke fredet

SJEF: Ståle Solbakken er klar for flere år med det norske herrelandslaget i fotball, her sammen med president i NFF, Lise Klaveness og generalsekretær Karl-Petter Løken.

ULLEVAAL STADION (VG) Ståle Solbakken (55) har forlenget avtalen sin med Norges Fotballforbund til VM i 2026. Men det vil selvsagt ikke si det samme som at han automatisk er norsk landslagssjef i tre år til.

Uansett hva lederne hans sier nå, 15. mai 2023, vil det være resultatene som til slutt avgjør hvor lang Solbakkens epoke som landslagssjef blir. Får Solbakken og teamet hans Norge til EM 2024, som er det første målet, så ville det nok blitt forlengelse før EM likevel.

Og får Solbakken Norge til VM 2026, så snakker vi fort om nok en forlengelse - eller at Solbakken får gode nok tilbud utenlands til at han forsvinner.

Alt dette vet Solbakken bedre enn noen.

Så konklusjonen er på mange måter følgende: Det er egentlig ingen endring fra søndag til mandag. Det eneste som pleier å være sikkert er at en spiller – eller trener – ikke gjør som mange skriver «skal være i klubben til ..xxx».

Stort sett er det nettopp det han - eller hun - IKKE skal være.

Ofte handler det om å sikre seg - økonomisk. Treneren får kompensasjon hvis han blir sparket, forbundet/klubb får kompensasjon hvis treneren blir headhuntet til en annen jobb.

Så hva er da poenget med å forlenge en avtale, som uansett strakk seg til etter EM i Tyskland sommeren 2024?

Norges Fotballforbund ønsker å tenke langsiktig, og sånn jeg forstår det så har et viktig spørsmål dukket opp, og som førte til mandagens seanse i Norges Fotballforbunds lokaler:

«Hvem er egentlig bedre for oss enn Ståle Solbakken?»

Det handler om tre ting:

1) Lønn

2) Tilgjengelighet

3) Norske vs ikke-norsk

Ståle Solbakken er en fyr president Lise Klaveness, generalsekretær Karl-Petter Løken, Solbakkens støtteapparat og de viktigste spillerne har veldig sansen for, en mann som våger, en mann som ikke viker unna, som står for noe – og som de mener har gjort en meget god jobb med det norske herrelandslaget – så langt.

Og det har de også rett i, på noen områder. Men resultatmessig er Solbakken på Lars Lagerbäck-nivå. Altså «helt ok».

Men for NFF er det viktig at landslagssjefen også er en slags manager, en som ser de store linjene, som kan være bidragsyter i hele organisasjonen NFF, for videre sportslig utvikling.

Derfor – helst norsk.

Ni av de 11 siste landslagssjefene for herrer er norske, de to siste svenske (Tord Grip 1987–88) og Lars Lagerbäck (2017–20).

Vi må tilbake til George Curtis (1972–74) for å finne en ikke-skandinavisk landslagssjef for Norge. I snart 50 år har Norge holdt seg til (nesten bare) sine egne - og det ønsker ledelsen i NFF å fortsette med.

Den eneste norske kandidaten jeg vet har vært diskutert. naturlig nok, er Ole Gunnar Solskjær. Han har noen av de samme kvalitetene som Solbakken, og han er såkalt «ledig». Men Solbakken er «nå», han er midt i en kvalifisering som langt fra er tapt. Og det ville blitt helt feil å bytte ut Solbakken nå, bare fordi Solskjær tilfeldigvis er ledig.

I fotball, som ellers i livet, handler det meste om «timing». Og den er ikke nå, for verken å avskilte Solbakken eller ansette Solskjær.

Men selvsagt vil han være et aktuelt navn den dagen det skal ansettes en erstatter for Ståle Solbakken.

Om en måned vet vi mer. Da spiller Solbakkens Norge hjemme mot Skottland og Kypros i løpet av fire dager. Med seks poeng der er Norge fullt med i kampen om EM-plass, og Solbakkens jobb vil ikke bli diskutert, uansett.

Men til høsten spilles det kamper igjen, i september, oktober og november, det er da det skal avgjøres, Georgia og Spania hjemme, Skottland borte.

Og mislykkes Norge - igjen, så vil diskusjonen komme, om Ståle Solbakken er rett mann til å ta denne generasjonen spillere som har to spillere i verdenstoppen, til et sluttspill.

Diskusjonen vil komme. En forlenget kontrakt i mai 2022 vil aldri kunne hindre det.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden.