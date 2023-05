Arsenal holder liv i gulldrømmen - Ødegaard tangerte rekord

(Newcastle - Arsenal 0–2) Mot et Champions League-jagende Newcastle hadde Arsenal kniven på strupen - da dukket rekordmannen Martin Ødegaard (24) opp.

Kortversjonen Arsenal vant 2-0 over Newcastle

Martin Ødegaard scoret og tangerte Arsenal-rekord for flest scoringer på en PL-sesong fra en midtbanespiller (15 mål)

Rekorden ble satt av Cesc Fabregas i 2009/10-sesongen

Arsenal reduserer avstanden til Manchester City til ett poeng, med en kamp mer spilt Vis mer

– Vi viste noe helt spesielt i dag. Det å vinne her er ikke enkelt, sier Martin Ødegaard til Sky Sports etter kampslutt.

For presset på «The Gunners» var merkbart før skjebnekampen mot et Newcastle som nærmer seg spill i Champions League for første gang siden 2002/03.

Et tap ville gjort at serieleder Manchester City og Erling Braut Haaland kunne skaffe seg en luke på syv poeng før sesongens tre siste kamper, og langt på vei avgjøre tittelkampen.

Da passet det godt at Martin Ødegaard tok ansvaret en kaptein verdig:

Drammenseren mottok ballen drøye 30 meter fra mål, brukte et touch på å legge ballen til rette og banket langskuddet hardt forbi Newcastle-keeper Nick Pope.

– Ødegaard er en spiller som tar pusten fra deg. Han er magisk på ballen, så selvsikker og så rolig. Uten tvil en av de beste spillerne denne sesongen, sier tidligere Liverpool- og England-spiller Stephen Warnock på BBC.

1 / 4 forrige neste fullskjerm

24-åringen er oppe i 15 scoringer i Premier League denne sesongen.

Han tangerer dermed Arsenal-rekorden for flest scoringer på en Premier League-sesong fra en midtbanespiller.

Cesc Fabregas noterte seg også for 15 mål fra midtbanen i 2009/10-sesongen.

Info Topp tre: Flest scoringer av en midtbanespiller på en enkelt Premier League-sesong 1. Frank Lampard: 22 mål i 2009/2010 2. Yaya Toure: 20 mål i 2013/14 3. Bruno Fernandes: 18 mål i 2020/2021 3. Dele Alli: 18 mål i 2016/17 – Martin Ødegaard: 15 mål i 2022/23 Vis mer

Newcastle var langt fra ufarlige foran et kokende hjemmepublikum på St James’ Park.

«The Magpies» traff stolpen flere ganger og Arsenal-keeper Aaron Ramsdale vartet opp med redning på redning i ettermiddagssola.

Og der Newcastle sløste med sjansene utnyttet Arsenal sine til det fulle.

I kampens 71. minutt skrudde Gabriel Martinelli på turboen, passerte Sven Botman og banket ballen inn foran mål fra dødlinjen. En uheldig Fabian Schär kastet desperat frem en fot - og satte ballen i eget nett.

Seieren gjør at Arsenal klatrer opp i ryggen på serieleder Manchester City - kun ett poeng bak, men med en kamp mer spilt.

Newcastle har fortsatt tredjeplassen i Premier League, men kan bli tatt igjen av Manchester United som har én kamp mindre spilt.

Arsenal har tre kamper igjen - mot Brighton (H), Nottingham Forest (B) og Wolverhampton.

City og Haaland har fire kamper igjen: Everton (B), Chelsea (H), Brighton (B) og Brentford (B).

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post