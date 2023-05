Albert Grønbæk har vist seg som en svært lovende fotballspiller på kort tid i Bodø/Glimt. Nå har han forlenget kontrakten sin til ut 2027-sesongen. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Juvelen Albert Grønbæk sikret seg ny kontrakt med Bodø/Glimt – forlenget ut 2027

Det danske stortalentet Albert Grønbæk (21) har undertegnet en kontraktsforlengelse som gjør ham til Bodø/Glimt-spiller ut 2027-sesongen.

NTB

Grønbæk kom til Glimt fra AGF i august i fjor. Han signerte da en femårsavtale fram til sommeren 2027. Nå er denne altså forlenget med et halvår.

Den korte forlengelsen og Grønbæks prestasjoner tyder på at dansken har fått forbedret sine personlige betingelser.

– Jeg trives veldig godt her og har det fint sammen med spillerne og trenerne. Det er helt naturlig for meg, sier Grønbæk om kontraktsforlengelsen i en pressemelding fra Bodø/Glimt.

Han har hatt en meget solid start på sesongen og har vært blant Eliteseriens mest framtredende spillere. Dansken har spilt seg til fast plass på Glimt-midtbanen og står med tre mål og én målgivende pasning etter seks seriekamper.

– Det har vært et veldig bra år. Det var litt tilvenning i starten, men det har vært veldig lærerikt og et «nice» år. Jeg er blitt glad i Bodø, sier han.

Lørdag spiller serieleder Glimt hjemmekamp mot Rosenborg på et utsolgt Aspmyra.

– Jeg har sett den tiden jeg har vært her at klubben er i bra utvikling. Det er spennende å være med på den reisen. Det er helt naturlig at jeg skal være med, og at vi skal fortsette å utvikle oss. Det er en bra match, sier Grønbæk.

Bodø/Glimt har fem poengs luke til serietoer Brann.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post