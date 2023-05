Maren Mjelde (t.h.) og det norske landslaget skal spille Nations League i høst.

Kvinnelandslaget starter Nations League med hjemmekamp

Norge går i gang med tidens første Nations League for kvinner hjemme mot Østerrike 22. september. Dobbeltmøtet med Frankrike spilles med få dagers mellomrom.

Oppsettet for den nyetablere landslagsturneringen ble klar fredag. Norge åpner og avslutter puljespillet mot Østerrike. Bortemøtet er lagt til 5. desember.

Dette er de øvrige kampene i gruppe 2 i A-divisjonen:

* 26/9: Portugal – Norge

* 27/10: Norge – Frankrike

* 31/10: Frankrike – Norge

* 1/12: Norge – Portugal

Den rutinerte landslagssjefen Hervé Renard har tatt over Frankrike, som ligger an til å bli den hardeste nøtten for Norge.

– De har vi møtt nå og kjenner godt til, men ikke med ny trener. Det blir spennende, men vi har et godt bilde av hva vi møter, sa Norges landslagssjef Hege Riise til NTB etter trekningen.

De åtte beste nasjonene i A-divisjonen i kvalifiseringen går til EM-sluttspillet i 2025.

De fire vinnerne av A-divisjonen møtes i et sluttspill. Nasjonsligaen vil hvert fjerde år også ha betydning for hvilke tre land fra Europa som får delta i OL. Den første utgaven av turneringen avgjør hvilke to nasjoner, ved siden av OL-arrangør Frankrike, som får delta i sommerlekene i 2024.

Finalespillet og opp- og nedrykkskamper skal spilles i perioden 21. til 28. februar neste år.

Før nasjonsligadebuten skal Riises lag til VM i Australia og New Zealand. Sluttspillet varer fra 20. juli til 20. august.