PÅ REKORDJAKT: Erling Braut Haaland har scoret 28 mål på 22 kamper i Champions League. Med to mål til i Champions League denne sesongen, vil han bli den yngste til å nå 30 mål i turneringens historie.

Haalands elleville rekordtempo: − Kan få se noe vi aldri har sett før

Søndag scoret Cristiano Ronaldo (37) sitt 700. mål på klubbnivå. Lionel Messi (35) følger trolig etter om kort tid, men Erling Braut Haaland (22) ligger foreløpig an til å knuse de to.

Publisert: Nå nettopp

Ifølge den internasjonale foreningen for fotballhistorie og statistikk (IFFHS) er Ronaldo også den første som når 700 klubbmål på toppnivå.

Han blir neppe alene i 700-klubben spesielt lenge. Mens Romário (691 mål), Josef Bican (688 mål) og Pelé (679 mål) alle kom til kort, er Lionel Messi kun ni scoringer unna, ifølge IFHHS.

Tidligere i år scoret også Robert Lewandowski (34) sitt 500. klubbmål, men bak ham, er det trolig den nye «superduoen», Erling Braut Haaland og Kylian Mbappé som vil ha sjansen til å ta rekorden som vil bli stående etter at rivalene Ronaldo og Messi legger opp.

Foreløpig ligger Haaland og Mbappé også meget godt an. Begge to scoret sitt 100. klubbmål før de fylte 21 år. På samme tid hadde både Messi og Ronaldo godt under 50 klubbmål.

11. oktober er Haaland 22 år og 82 dager gammel, og hvis vi ser hvor mange klubbmål han, Mbappé, Messi og Ronaldo hadde ved samme alder, er det tydelig at nordmannen ligger godt an:

Erling Braut Haaland – 155 mål

Kylian Mbappé – 143 mål

Lionel Messi – 83 mål

Cristiano Ronaldo – 52

Spesielt Ronaldo ble først en notorisk målscorer senere i karrieren. Portugiseren gikk til Real Madrid som 24-åring sommeren 2009 og scoret der 450 mål på 438 kamper i løpet av ni sesonger – et snitt på 1,03 mål per kamp.

Samtidig har Haaland siden starten av 2019/20-sesongen hatt et snitt på 1,08 mål per kamp (134 mål på 124 kamper).

Info Klubbkarrieren til Erling Braut Haaland I Obos-ligaen: 16 kamper – 0 mål

I den norske cupen: 6 kamper – 2 mål

I Eliteserien: 39 kamper – 14 mål

I kvalifisering til Europa League: 5 kamper – 4 mål

I Europa League: 1 kamp – 0 mål

I den østerrikske cupen: 4 kamper – 4 mål

I østerriksk Bundesliga: 16 kamper – 17 mål

I tysk Bundesliga: 67 kamper – 62 mål

I den tyske cupen: 7 kamper – 8 mål

I den tyske supercupen: 2 kamper – 1 mål

I Champions League: 22 kamper – 28 mål

I Community Shield: 1 kamp – 0 mål

I Premier League: 9 kamper – 15 mål Totalt: 195 kamper – 155 mål Vis mer

Det er også et slikt målsnitt som må til om Haaland skal kunne ta over rekorden en gang i fremtiden. Før 2022/23-sesongen hadde han 135 klubbmål, og med 40 scoringer i snitt de neste 14 sesongene, vil han ha 695 mål.

Men denne sesongen har det altså allerede blitt 20 mål på 13 kamper, og opprettholder han den farten, så kan også en rekke rekorder stå for fall om langt mindre enn 14 år.

– Vi vet hva Messi og Ronaldo gjorde etter hvert i karrieren. Det er en utfordring for Haaland, men når du ser på de tallene, så kan vi få se noe vi aldri har sett før – med tanke på de faktiske tallene han vil nå utover i karrieren, sa Sky Sports Jamie Carragher om Haaland i forrige uke.

