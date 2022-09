DÅRLIG DAG: Ørjan Håskjold Nyland fikk kritikk etter Slovenias matchvinnermål lørdag.

Rekdal uenig med Drillo: Mener Nyland bør beholde plassen

LILLESTRØM (VG) Han stilte seg kritisk og undrende til valget av Ørjan Håskjold Nyland (32) før keeperen slapp inn to mot Slovenia, men etterpå mener Kjetil Rekdal at samme mann bør vokte buret i gruppefinalen mot Serbia.

Rosenborg-treneren fulgte landskampen i VGTVs studio og var klar på at han ikke ville byttet keeper til den TV 2-sendte Serbia-matchen på Ullevaal tirsdag kveld.

– Nå har de tatt det valget som er at han er rangert som nummer én. Da mener jeg han (Solbakken) skal stå for det. Nyland blir ikke noe dårligere keeper frem til tirsdag, fastslår Rekdal overfor VG.

Hos rettighetshaver TV 2 var kanalens ekspert og tidligere landslagssjef Egil Olsen av motsatt oppfatning:

– Nå ser ikke jeg treninger, det må vi ta med. Ut fra det jeg har sett nå, og de vurderingene han gjorde på forhånd og sikkert var i tvil om, bør tvilen komme en annen keeper til gode, fastslår tidenes norske landslagstrener og svarer André Hansen – Rekdals keeper i Rosenborg – på spørsmål om hvem av de to på benken Drillo ville satt inn i det som blir en «opprykksfinalen» mot Serbia i Nations League.

Info Keeperstatus landslaget Ørjan Håskjold Nyland

Alder: 32

Antall landskamper under Solbakken: 11 (av 19)

Status: Klubbløs – før Slovenia-kampen lørdag var hans forrige fotballkamp 12. juni mot Sverige André Hansen

Alder: 32

Antall landskamper under Solbakken: 6 (av 19)

Status: Spilt 24 av 26 Rosenborg-kamper (alle fra start) i serie og cup i år

Rene bur i Eliteserien i 2022: 6 Sten Grytebust

Alder: 32

Antall landskamper under Solbakken: 0 (av 19)

Status: Spilt 24 av 26 Aalesund-kamper (alle fra start) i serie og cup i år

Rene bur i Eliteserien 2022: 4 Vis mer

Nettopp som følge av Rekdals kritikk mot keepervalget i VGTV-sending før avspark, havnet RBK-treneren og landslagssjef Ståle Solbakken i en slags ordfeide da det ble tema på pressekonferansen etter 1–2-nederlaget Ljubljana:

Rekdal så ikke poenget med å spille «hva-var-det-jeg-sa»-kortet etter kampen, der Nylands glipp gjorde at langskuddet fra Benjamin Sesko snek seg inn i lengste hjørne.

Det betød 1–2-tap for Norge og årets første nederlag for landslaget. Det er også aller første gang under Ståle Solbakkens ledelse at laget taper etter å ha hatt ledelsen 1–0.

– For meg er den viktigste diskusjonen er at vi leder kampen 1–0 og ikke vinner enn hva som skjer på 2–1. Han slapp den liksom ikke inn mellom bena. Han hadde nok reddet den på en god dag, men han kan være dekket, det er spillere mellom ham og ballen, og jeg skylder ikke på Nyland, sier Rekdal.

– Sa du det du sa før kampen for å snakke inn «din» keeper på landslaget?

– Nei, absolutt ikke. Og nå sier jeg at Nyland bør stå mot Serbia, siden man da har argumentert for at han er den beste. Så det spørsmålet faller bort, mener Rosenborg-treneren med 83 landskamper som spiller.

Landslagssjef Ståle Solbakken svarte først «det får du se på tirsdag» om hva han tenker om keeperbytte etter Slovenia-kampen.

– Ørjan har prestert veldig godt for meg over lang tid, og han har aldri hatt den store klubbhverdagen. Det var ikke sånn at jeg gikk inn i kampen og var spesielt bekymret. Men da jeg ser kampen igjen, er jeg enig i at han kunne tatt det andre målet, utdyper Solbakken om spilleren med omstreiferkarriere de siste årene:

Fra vinteren 2021 har Nyland vært et halvår i Norwich, et halvår i Bournemouth og drøye to måneder i Reading – hele tiden på engelsk Championship-nivå. Nå er han altså på klubbjakt, og i Norge har vinduet stengt også for kontraktsfri spillere.

I Lars Lagerbäcks tid som landslagssjef (2017–2020) takket André Hansen i lange perioder nei til å bli tatt ut i landslagstroppen fordi han følte konkurransen ikke var reell. Den gangen var Rune Almenning Jarstein suveren førstekeeper for Norge.

Rekdal mener ikke André Hansen bør gjøre det samme nå selv om han altså ble vurdert dårligere enn Nyland, som står uten klubb og sist spilte en fotballkamp i juni.

– Nå har jeg ingen innvirkning på det, og er noe André må vurdere selv, men jeg har lyst til at mine spillere skal reise på landslaget når de har muligheten. Jeg vil aldri anbefale ikke å dra på landslaget, langt i fra, garanterer Kjetil Rekdal.

– Han har vært superproff, sier Solbakken om hvordan André Hansen har håndtert benketilværelsen.